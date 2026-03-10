SK㈜, 5조1000억원 규모 자사주 소각

“지주사 역대 최대 규모” “상법 개정 취지 적극 반영”

SK㈜가 5조1000억원이 넘는 규모의 자사주 소각에 나선다.

SK는 10일 이사회를 열어 보유한 자사주 약 1798만주 중 임직원 보상 활용 목적을 제외한 자사주 전량 약 1469만주를 소각하기로 했다고 공시했다. 이는 전체 발행주식의 약 20%로, 지주사 역대 최대 규모에 해당한다고 SK는 설명했다.

이사회 전일 종가 기준으로 소각 자사주 가치는 4조8343억원이고, 이날 종가를 기준으로 하면 5조1575억원에 해당한다.

소각 대상은 주주가치 제고를 위해 매입한 자사주뿐만 아니라 과거 지주회사 지배구조 개선 과정에서 발생한 ‘특정 목적 취득’ 자사주를 포함한다. 앞서 SK는 2015년 지배구조를 단순화하고 투명성을 높이기 위해 SK C&C(현 SK AX)와 합병한 바 있다.

SK 관계자는 “자사주 전량 소각이 전체 주주의 최대 이익에 부합하고 기업가치를 높이는 최적의 방안이라고 판단했다”며 “상법 개정으로 특정 목적 취득 자사주 소각이 이사회 결의로 가능해진 상황에서 ‘주주가치 제고’라는 개정 취지를 적극적으로 반영했다”고 설명했다.

지난 2년간 적극적인 포트폴리오 사업재편을 통해 재무 건전성을 크게 강화한 것도 이번 자사주 전량 소각 결정의 배경이라고 SK는 설명했다. 별도 재무제표 기준 SK의 순차입금은 2024년 말 10조5000억원에서 2025년 3분기 8조4000억원으로 감소했다. 같은 기간 부채비율도 86.3%에서 77.4%로 개선됐다.

이와 별도로 SK가 고배당 기업으로 분류될 경우 주주들은 배당소득에 대해 분리과세 혜택도 받을 수 있다. 전년보다 현금배당이 감소하지 않은 기업 중 배당 성향이 40% 이상이거나 배당 성향 25% 이상이면서 전년보다 10% 이상 배당이 증가하면 고배당 기업으로 분류된다.

지난달 SK는 2025 회계연도 기말 배당금을 6500원으로 확정했다. 지난해 8월 지급한 중간 배당금 1500원을 포함하면 연간 배당금은 총 8000원으로 전년 대비 14% 늘었다.

SK 관계자는 “5조원에 달하는 자사주 전량 소각은 투명하고 주주 친화적인 경영을 지속하고, 국내 자본시장에 모범적인 선례를 남기겠다는 이사회의 확고한 의지가 담긴 결단”이라며 “기업가치 제고를 위해 주주 신뢰를 강화하고 주주를 최우선에 둔 경영 기조를 흔들림 없이 이어갈 것”이라고 밝혔다.

SK는 오는 26일 제35기 주주총회를 열어 재무제표 승인, 이사 선임 등의 안건을 상정한다고 덧붙였다.