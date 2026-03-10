창간 80주년 경향신문

김태흠 만난 장동혁 “충남 미래 위해 역할해달라”···공천 신청 사실상 요청

경향신문

본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 김태흠 충남지사를 만나 충남의 미래와 지방선거의 중요성을 강조하며 역할을 요청했다.

장 대표는 10일 충남도청을 방문해 김 지사를 만나 대전·충남 행정통합 문제와 지방선거를 앞둔 정치 상황 등에 대해 의견을 나눴다.

장 대표는 대전·충남 행정통합과 관련해 "국회가 여야를 떠나 제대로 역할을 하지 못하고 있는 것 같아 마음이 무겁다"며 "지사께서 보여주신 결단은 대전·충남의 미래와 진정한 자치분권, 국가균형발전을 고민한 책임 있는 판단이었다"고 말했다.

김태흠 만난 장동혁 “충남 미래 위해 역할해달라”···공천 신청 사실상 요청

입력 2026.03.10 18:18

  • 강정의 기자

김태흠 “정치적 유불리보다 지역 미래 우선”

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 김태흠 충남지사가 10일 오후 충남도청 접견실에서 만나 대화하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 김태흠 충남지사를 만나 충남의 미래와 지방선거의 중요성을 강조하며 역할을 요청했다. 김 지사가 당 공천 신청을 하지 않은 상황에서 사실상 지방선거 출마를 권유한 것으로 해석된다.

장 대표는 10일 충남도청을 방문해 김 지사를 만나 대전·충남 행정통합 문제와 지방선거를 앞둔 정치 상황 등에 대해 의견을 나눴다.

장 대표는 대전·충남 행정통합과 관련해 “국회가 여야를 떠나 제대로 역할을 하지 못하고 있는 것 같아 마음이 무겁다”며 “지사께서 보여주신 결단은 대전·충남의 미래와 진정한 자치분권, 국가균형발전을 고민한 책임 있는 판단이었다”고 말했다.

이어 “대전·충남 통합 논의가 중요한 상황이고 이번 지방선거에서 충남지사 선거가 갖는 의미도 매우 크다”며 “충남의 미래 발전을 위해 지사님께서 역할을 해주셨으면 하는 마음으로 찾아왔다”고 했다.

앞서 김 지사는 대전·충남 행정통합의 불씨가 완전히 꺼지지 않았다는 이유로 지난 8일 마감된 당 공천 신청을 하지 않았다.

김 지사는 “각 정당이 지방선거 준비를 위해 절차적으로 공천 신청을 받는 것은 이해하지만, 대구·경북이나 대전·충남 행정통합 문제가 정리되지 않은 상황에서 공천 신청을 받는 것은 적절하지 않다고 판단했다”고 밝혔다.

이어 “제가 도지사를 한 번 더 하느냐, 통합시장을 하느냐 하는 개인적인 문제가 중요한 것이 아니다”며 “정치를 오래 해온 사람으로서 큰 틀에서는 국가를, 지역에서는 도민과 시민의 미래를 먼저 고민해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.

그는 “정치를 개인의 정치적 유불리나 이해득실로 판단하고 행동하고 싶지 않다”며 “지금은 정치적 입지나 설계보다 국가와 대전·충남의 미래 방향을 고민해야 할 시점”이라고 했다.

이번 회동은 장 대표의 요청으로 성사됐으며 대전·충남 행정통합을 비롯해 충남의 미래 발전 방향과 지방선거를 앞둔 정치 상황 등에 대해 의견이 오간 것으로 전해졌다.

