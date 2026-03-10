가덕도신공항 연결선 예타 통과··· 부산시 “물류 경쟁력, 지역경제 활성화 기틀”

가덕도신공항의 접근성을 높이기 위한 철도 연결선 건설이 예비타당성조사를 통과했다. 이번 철도 연결선 구축은 가덕도신공항과 부산신항, 철도망을 연계하는 동남권 ‘Tri-Port(공항·항만·철도)’ 물류체계를 완성하는 핵심 인프라로 평가된다

부산시 등은 10일 ‘가덕도 신공항철도 연결선 사업’이 정부의 예비타당성조사를 최종 통과했다고 10일 밝혔다. 이 사업은 현재 건설 중인 ‘부산~마산 복선전철’과 기존 ‘부산신항선’을 연결하는 총 연장 6.58㎞의 철도를 신설하는 사업이다. 총사업비는 6025억 원 수준이다.

부산시에 따르면 이 사업이 완료되면 울산 태화강역에서 가덕도신공항까지 101.7㎞ 구간을 ITX-마음 열차가 25분 간격으로 운행한다. 부산 부전역에서 가덕도신공항까지 약 26분, 울산 태화강역에서는 약 92분이면 도착할 수 있을 것으로 예상된다. 또 부산신항~울산신항 운행거리도 59.5㎞ 줄어드는 등 물류비 절감의 효과도 있을 것이라는 게 부산시의 설명이다.

부산시는 향후 기본계획 수립과 후속 행정절차 등에 집중한다는 계획이다. 박형준 부산시장은 “앞으로 부산 도심과 울산을 신공항과 빠르게 연결하는 철도망이 구축되면 시민들의 이동 편의는 물론, 물류 경쟁력과 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.