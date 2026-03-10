창간 80주년 경향신문

누렇게 말라 죽는 김엔 ‘액젓 찌꺼기’가 특효약

경향신문

충남도는 10일 "김 양식장에서 발생하는 '황백화' 피해를 줄이기 위해 개발한 액젓 찌꺼기 기반 치료제의 효능이 과학적으로 입증됐다"고 밝혔다.

연구팀은 용존무기질소 모니터링 체계를 고도화해 황백화 발생 가능성을 정량적으로 예측할 수 있는 지수와 김 양식장 환경 정보 시스템도 구축했다.

연구자가 양식장 환경 자료와 김 건강도 지수를 입력하면 황백화 지수가 자동 계산돼 어업인에게 실시간으로 제공된다.

누렇게 말라 죽는 김엔 ‘액젓 찌꺼기’가 특효약

입력 2026.03.10 19:50

  • 강정의 기자

고흥·서천 양식장서 효능 확인

충남도는 10일 “김 양식장에서 발생하는 ‘황백화’ 피해를 줄이기 위해 개발한 액젓 찌꺼기(부산물) 기반 치료제의 효능이 과학적으로 입증됐다”고 밝혔다. 도내 김 황백화로 인한 피해액은 2011년 269억원, 2018년 400억원, 2023년 429억원에 달한다.

충남도는 액젓 찌꺼기의 효능을 확인하기 위해 군산대 수산과학연구소에 ‘화력발전소 주변 김 황백화 피해 대응 기술 고도화 연구용역’을 의뢰한 바 있다.

연구팀은 실내 환경과 전남 고흥, 충남 서천 등 실제 양식 현장에서 치료제의 효과를 검증했다. 실내 실험에서는 황백화 증상이 나타난 동일한 김을 세 그룹으로 나눠 각각 일반 해수, 영양염 배지를 넣은 해수, 액젓 찌꺼기 치료제를 넣은 해수에 담가 비교 관찰했다. 그 결과 일반 해수와 영양염 배지 해수 그룹에서는 3일 이내 엽체가 고사했지만, 액젓 찌꺼기 치료제를 투입한 해수에서는 7일 이상 정상적인 생육이 유지됐다.

양식 현장에서 진행한 검증에서도 치료제 처리한 김의 질소 함량이 7.4%에서 8.3%로 증가한 것으로 나타났다. 김 세포의 색이 더 진해지고 밀도와 광택이 좋아지는 등 형태적·생리적 변화도 확인됐다.

연구팀은 용존무기질소 모니터링 체계를 고도화해 황백화 발생 가능성을 정량적으로 예측할 수 있는 지수와 김 양식장 환경 정보 시스템도 구축했다. 연구자가 양식장 환경 자료와 김 건강도 지수를 입력하면 황백화 지수가 자동 계산돼 어업인에게 실시간으로 제공된다.

댓글