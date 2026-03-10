누렇게 말라 죽는 김엔 ‘액젓 찌꺼기’가 특효약

고흥·서천 양식장서 효능 확인

충남도는 10일 “김 양식장에서 발생하는 ‘황백화’ 피해를 줄이기 위해 개발한 액젓 찌꺼기(부산물) 기반 치료제의 효능이 과학적으로 입증됐다”고 밝혔다. 도내 김 황백화로 인한 피해액은 2011년 269억원, 2018년 400억원, 2023년 429억원에 달한다.



충남도는 액젓 찌꺼기의 효능을 확인하기 위해 군산대 수산과학연구소에 ‘화력발전소 주변 김 황백화 피해 대응 기술 고도화 연구용역’을 의뢰한 바 있다.



연구팀은 실내 환경과 전남 고흥, 충남 서천 등 실제 양식 현장에서 치료제의 효과를 검증했다. 실내 실험에서는 황백화 증상이 나타난 동일한 김을 세 그룹으로 나눠 각각 일반 해수, 영양염 배지를 넣은 해수, 액젓 찌꺼기 치료제를 넣은 해수에 담가 비교 관찰했다. 그 결과 일반 해수와 영양염 배지 해수 그룹에서는 3일 이내 엽체가 고사했지만, 액젓 찌꺼기 치료제를 투입한 해수에서는 7일 이상 정상적인 생육이 유지됐다.



양식 현장에서 진행한 검증에서도 치료제 처리한 김의 질소 함량이 7.4%에서 8.3%로 증가한 것으로 나타났다. 김 세포의 색이 더 진해지고 밀도와 광택이 좋아지는 등 형태적·생리적 변화도 확인됐다.



연구팀은 용존무기질소 모니터링 체계를 고도화해 황백화 발생 가능성을 정량적으로 예측할 수 있는 지수와 김 양식장 환경 정보 시스템도 구축했다. 연구자가 양식장 환경 자료와 김 건강도 지수를 입력하면 황백화 지수가 자동 계산돼 어업인에게 실시간으로 제공된다.

