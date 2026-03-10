‘세계유산’ 고창·부안 갯벌을 탄소 흡수원으로

전북, 보전사업에 432억원 투입

전북도가 유네스코 세계자연유산 고창·부안 갯벌의 생태계 복원과 관리 기반 구축을 위해 총 432억원 규모의 종합 보전 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.



가장 큰 비중을 차지하는 사업은 갯벌 식생 복원이다. 전북도는 고창 갯벌에 2028년까지 150억원을 투입해 칠면초·나문재 등 염생식물 군락을 조성하고 친수시설을 설치할 계획이다.



부안 줄포만에는 올해부터 2029년까지 51억원을 들여 염생식물지를 복원하고 850m 규모 탐방로를 만든다. 염생식물은 탄소 흡수 능력이 뛰어난 ‘블루카본’의 핵심 요소로 꼽힌다. 갯벌 식생 복원을 통해 기후위기 대응을 위한 탄소 저장 기능을 강화한다는 구상이다.



세계유산의 ‘탁월한 보편적 가치(OUV)’를 유지하기 위한 생물 다양성 보전 사업도 추진된다.



2025년부터 3년간 50억원을 투입해 고창 갯벌에 ‘도요물떼새 보금자리’를 조성한다. 인공습지와 탐조시설을 통해 ‘동아시아-대양주 철새 이동 경로(EAAF)’의 주요 기착지 환경을 개선한다는 계획이다. 170억원을 들여 ‘고창 갯벌 세계유산 지역센터’도 건립한다. 전북 갯벌 보전 정책을 총괄하는 거점 역할을 맡게 된다.



지역 공동체 참여를 통한 관리 모델도 추진된다. 고창·부안 연안 습지보호지역 69.5㎢를 대상으로 연간 3억원을 투입해 해양보호구역 관리 사업을 진행하고 있다. 국가지정 갯벌생태마을로 선정된 고창 두어마을에는 8억6000만원을 지원해 주민들이 생태 안내인으로 활동하도록 하는 등 보전 사업과 지역경제를 연계한다.

