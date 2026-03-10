‘방화-검단-김포’ 5호선 연장 사업, 예비타당성 통과

서울지하철 5호선을 방화역에서 인천 검단과 경기 김포시까지 연장하는 사업이 본격 추진된다. 완공 시 김포골드라인과 공항철도의 혼잡도가 완화될 것으로 전망된다.



기획예산처는 ‘서울 5호선 김포·검단 연장사업’이 제3차 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 예비타당성조사(예타)를 통과했다고 10일 밝혔다.



연장사업 계획안을 보면, 5호선을 연장해 서울 강서구 방화역에서 인천 서구 검단신도시, 경기 김포 한강신도시까지 총 25.8㎞의 광역철도를 신설하게 된다. 검단 2개, 김포 7개 등 9개 역이 새로 생긴다. 전체 사업비는 3조5587억원, 완공 시점은 2033년이다.



5호선 김포 연장은 수도권 서북부 지역 주민들의 오랜 숙원이다. 김포 한강신도시와 김포공항역을 잇는 유일한 철도인 김포골드라인은 연평균 혼잡도가 215%에 달한다. 출퇴근 시간대엔 정원 대비 2배 이상이 탑승해 ‘지옥철’ 오명이 붙었다. 압사 사고가 우려되는 등 안전 문제가 제기됐다.



이날 심의에서는 위례신도시와 서울 강남구 신사역을 연결하는 위례~신사선 도시철도 사업, 경전선과 부산신항선을 연결해 동남권 지역에서 가덕도신공항 접근성을 높이기 위한 가덕도신공항 철도 연결선 건설 사업도 예타를 통과했다.

