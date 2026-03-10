시장 눈치 보는 트럼프, 이번에도 ‘타코’?

유가 급등에 “전쟁 거의 끝나” 주장 전문가 “트럼프 ‘후퇴 시사’ 발언” 일각 “이스라엘만 두고 발 뺄 수도”

국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 다음날 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 “거의 끝났다”고 말한 것을 두고 시장의 압박을 견디지 못해 정책 경로를 수정하는 ‘타코(TACO·트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다)’가 되풀이되는 것 아니냐는 분석이 제기된다.



트럼프 대통령이 9일(현지시간) CBS 인터뷰에서 ‘종전’ 메시지를 낸 것은 전날 그가 고유가는 이란의 핵 위협을 제거하면 해결될 문제라며 시장을 달래려 했음에도 유가가 급등하는 등 진정될 기미가 보이지 않았기 때문으로 해석된다.



전쟁을 시작한 이후 미 증시가 하락하고 국채 금리가 상승한 것도 이번 종전 발언과 무관하지 않아 보인다. S&P500 지수는 개전 전날인 지난달 27일부터 지난 6일까지 약 2%, 나스닥 지수는 1.2% 하락했고 미 10년물 국채 금리는 같은 기간 3.952%에서 4.133%로 올랐다.



파이낸셜타임스는 펀드매니저들의 말을 인용해 “트럼프 대통령의 종전 발언은 그가 후퇴하고 있음을 시사한다”고 전했다. 트럼프 대통령은 지난해 4월에도 ‘상호관세’ 부과를 예고한 후 국채 금리가 치솟자 관세 부과 시점을 유예하는 등 한발 물러서는 모습을 보인 바 있다.



이란과의 전쟁을 시작한 목표가 분명하지 않고, 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 사후의 이란을 어떻게 끌고 갈 것인지에 대한 계획이 없어 보인다는 점도 트럼프 대통령이 언제든 이 전쟁에서 빠져나갈 수 있다는 관측에 무게를 더한다.



에란 야시브 이스라엘 텔아비브대 교수는 하레츠 기고문에서 “전쟁이 소모전으로 전개된다면 미국의 군사비 지출이 크게 증가할 것이고 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 중심으로 전쟁에 대한 반대 여론이 거세질 것”이라며 “이런 전망이 현실화한다면 트럼프는 승리를 선언하고 철수해야 한다는 상당한 압박을 받을 것”이라고 분석했다. 그러면서 “어쩌면 그는 이스라엘이 홀로 싸우도록 남겨두고 떠날지도 모른다”고 말했다.



다만 전쟁이 미국의 시나리오를 벗어나는 방향으로 전개된다면 트럼프 대통령의 ‘타코’가 여의치 않을 수 있다는 전망도 나온다. 제이컵 머누키언 JP모건 미국 투자 전략 책임자는 포브스 인터뷰에서 “이 전쟁이 어디로 향하고 어떻게 통제될 수 있는지를 예측하기 어렵다”고 말했다.

