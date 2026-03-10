창간 80주년 경향신문

호르무즈에 발 묶인 한국 선박, 주변국서 물자 보급받는다

본문 요약

입력 2026.03.10 20:28

수정 2026.03.10 20:29

펼치기/접기

현재 선원 183명·26척 정박 중

정부 “실제 1척 입항 협조 요청”

호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 1척이 필수 물자 확보를 위해 주변국으로부터 지원을 받는 방안이 추진되고 있다.

외교부 당국자는 10일 기자들과 만나 “호르무즈 해협에 정박 중인 우리 선박들이 보급품이 부족할 경우에 대비해 한국대사관이 있는 인근 국가 정부에 보급이 필요하면 입항할 수 있도록 협조를 요청해놨다”며 “실제 1건이 진행 중”이라고 밝혔다. 이 당국자는 “한국대사관이 주재국과 협의해 원활히 진행될 것으로 기대한다”고 했다. 이란이 미국 등의 공격에 대응해 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 정박 중인 한국 선박 1척이 주변국에 입항해 식량 등 물자를 보충하는 절차가 진행되고 있다는 뜻이다. 선원 183명이 탑승한 한국 선박 26척이 호르무즈 해협의 공해상 “안전한 곳”에 정박해 있다고 이 당국자는 전했다.

해양수산부는 이날 해운물류국장 주재로 해당 선박의 선사 안전관리책임자와 한국해운협회, 한국선박관리산업협회 등과 함께 호르무즈 해협 인근에 있는 선원들의 안전 대책을 점검했다. 회의에서는 페르시아만 내 우리 선박의 식료품·유류 등 필수 물품 수급 현황과 중동 상황 장기화에 대비한 정부 대책도 공유됐다.

해수부는 앞서 지난주 선원이 하선을 요구할 경우 본국 송환 계획을 마련하라는 내용의 공문을 선사 10여곳에 발송했다. 현재까지 하선을 요구한 선원은 없는 것으로 파악됐다.

중동 지역에 체류 중인 한국인의 대피도 이어지고 있다. 한국인 322명을 태운 카타르항공 여객기가 이날 새벽 인천국제공항에 도착했다. 이 항공기는 전날 오후 3시45분쯤 카타르 도하에서 출발했다.

