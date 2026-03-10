‘결의문’ 존중한다는 장동혁, ‘절윤’ 후속 조치 요구엔 침묵

당내, ‘윤어게인’ 동조자 퇴출 요구…전한길 등 유튜버 차단 주장

이성권 “상응 조치·행동으로 판단” 한동훈 “국민은 ‘실천’ 볼 것”

일각 “절윤·극우 간극 임시 봉합에 불과”…장, 노선 탈피 불투명

윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 국민의힘 의원 전원 명의 결의문을 두고 장동혁 대표는 10일 침묵했다. 당내 일각은 결의문을 계기로 장 대표가 윤어게인 노선을 탈피하는 가시적 조치를 해야 한다고 주장했다. 다만 결의문이 6·3 지방선거를 앞두고 ‘절윤’을 요구하는 쪽과 이를 반대하는 극우층의 간극을 메우는 봉합 조치적 성격이 강해 장 대표가 후속 조치에 나설 가능성은 크지 않다는 관측이 제기된다.



장 대표는 이날 서울 영등포구 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에 참석한 뒤 취재진이 윤 전 대통령과의 절연에 대한 입장을 묻자 “결의문 채택 이후 수석대변인을 통해 제 입장을 다 말했다”고 했다. 전한길씨(본명 전유관) 등 극우 유튜버 반발에 대한 질문에는 답하지 않았다. 앞서 장 대표는 전날 국민의힘이 의원 전원 명의로 결의문을 채택한 뒤 취재진 질문에 침묵했다. 박성훈 수석대변인은 “장 대표는 의원들의 총의를 존중한다는 입장”이라고 말했다.



당내에선 이날 윤어게인 세력에 동조한 당직자 인사, 극우 유튜버 영향력 차단 등 지도부의 후속 조치가 뒤따라야 한다는 주장이 나왔다.



의원모임 ‘대안과 미래’ 소속 이성권 의원은 CBS 라디오에서 “절윤인지는 사후 조치, 상응하는 행동으로 판단해야 한다”며 당권파인 장예찬 여의도연구원 부원장과 박민영 미디어대변인에 대한 인사 조치를 요구했다. 김용태 의원도 SBS 라디오에서 “윤어게인 세력에 동조한 당직자들을 퇴출시키는 게 중요하다”며 “그러지 않으면 하나마나한 결의문이 되는 것”이라고 말했다.



한동훈 전 대표는 이날 KBS 라디오에서 “당연히 갔어야 할 방향인데 너무 늦은 것이라고 국민은 보실 것이다. 시기가 많이 늦은 만큼 국민은 진정성이 있는지, 무엇을 실천할 것인지 볼 것”이라며 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 말은 본질을 가릴 수 있다. 계엄 옹호·탄핵 반대·부정선거 음모론에 반대해야 한다”고 말했다. 안상훈 의원은 페이스북에서 “잘못된 판단으로 빚어진 분열과 숙청 정치에 대해 지도부가 책임을 인정하고 (한 전 대표 등에 대한) 부당한 징계 조치들부터 즉각 철회해야 한다”고 말했다.



반면 장 부원장은 페이스북에서 이성권 의원을 겨냥해 “헌재를 무시하고 윤과 함께 가자던 오세훈 시장, 탄핵 반대 집회에서 마이크를 잡은 대안과 미래보다 어떤 집회도 나가지 않고 윤어게인 아니라는 말을 한 제가 왜 타깃이 되는 것이냐”며 “절윤을 핑계로 장동혁 대표의 손발을 자르고 당을 접수하겠다는 음흉한 탐욕 아니냐”고 했다.



장 대표가 윤어게인 노선 탈피에 적극적으로 나설지는 불투명하다. 당내 일각에선 당초 결의문이 선거를 앞두고 윤어게인 노선 탈피를 요구하는 의원들과 이에 반대하는 극우·강성 지지층 간극을 임시적으로 메우는 조치에 불과하다는 평가가 나오기 때문이다. 극우 세력과 강성 지지층의 반발 가능성도 장 대표에겐 부담으로 작용할 것으로 보인다. 전씨는 전날 유튜브 채널에서 “국민의힘은 민주당 이중대”라며 장 대표에게 입장 표명을 압박했다.



한 지도부 관계자는 “핵심 지지층을 안고 가야 한다는 게 대표의 명확한 의중이고 이들이 떨어져 나가지 않게 처신을 잘한다는 원칙만 지키고 갈 것”이라며 “더 이상의 입장 표명은 없을 것”이라고 말했다.

