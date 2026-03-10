호주전 긴급 투입 그날, 84년생 노경은의 ‘위대한 하루’

관록·구위로 2이닝 막고 승리 발판

류 감독 “가장 고마운 선수, 존경”

‘동갑’ 제임스 안 부러울 인생 경기

한국 야구의 명운이 걸린 지난 9일 월드베이스볼클래식(WBC) 호주전, 2회말 시작과 함께 류지현 감독이 걱정스러운 표정으로 더그아웃에서 걸어 나왔다. 선발 등판해 1회말 위기를 힘겹게 넘긴 손주영이 마운드에서 내려왔다.



2회초 대표팀이 공격하는 동안 팔꿈치 이상이 확인됐다. 더 던질 수가 없었다. ‘2실점 이하, 5점 차 이상’이라는 8강 진출을 위한 기본 조건만 해도 가혹한데, 예상도 못한 핸디캡이 하나 더 붙었다.



제대로 몸 풀 시간도 없이 2번째 투수를 올려야 했다. 류 감독이 더 던질 수 없는 손주영을 굳이 2회에 올려놓고 그 뒤 트레이너와 함께 마운드로 나간 것도 순간의 기지였다. 단 1분이라도 후속 투수가 몸을 더 풀 시간이 필요했다.



경기 초반부터 맞닥뜨린 위기 상황, 이번 대회 20개국 모든 선수를 통틀어 2번째로 나이 많은 노경은(42)이 걸어 나왔다. 그리고 아무렇지도 않다는 듯 2이닝을 6타자로 끝냈다. 첫 이닝을 병살타와 투수 직선타로 막았고, 3회에는 땅볼, 삼진, 땅볼로 삼자범퇴 처리했다. 3회 1사 후 만난 메이저리그(MLB) 전체 1순위 신인 출신 트래비스 바자냐를 상대로 볼만 3개를 던졌지만, 이후 3구 연속 스트라이크로 삼진을 잡았다. 노경은이 1984년생, 바자냐가 2002년생. 둘의 나이 차는 18살이었다.



노경은의 선발 투수 다음 등판은 예정돼 있었다. 하지만 2회부터 나갈 줄은 그 역시 예상하지 못했다.



류 감독은 경기 후 노경은을 호주전에서 가장 고마운 선수로 꼽았다. 경기 흐름이 완전히 넘어갈 수도 있었던 상황에서 2이닝을 막아준 노경은을 향해 “존경스럽다는 표현을 쓰고 싶다”고 했다.



불혹의 국가대표 노경은은 “제가 왜 여기에 와 있는지 조금은 증명을 해낸 것 같아 마음의 짐을 덜었다”고 했다.



2024~2025년 노경은은 ‘최고령 홀드왕’ 기록을 2년 연속 자체 경신했다. 기록만 보면 당연히 국가대표에 뽑혀야 할 선수였지만 ‘최고령’ 수식어에 우려가 붙었다. 국내 리그야 경험으로 막는다지만 국제대회에서 버텨낼 수 있겠느냐는 의구심이 없지 않았다.



노경은은 증명했다. 경험을 떠나 구위 자체가 강력했다. 직구 평균 구속 146㎞에 수직 무브먼트 44.7㎝를 기록했다. 커터와 슬라이더는 더 강했다. 미국 야구 데이터 분석 전문 사이트 TJ스탯은 이날 노경은의 커터와 슬라이더를 메이저리그급이라고 평가했다.



지난 1월 대표팀의 사이판 전지훈련부터 최고령 노경은의 상태가 가장 좋았다. 한참 어린 후배들을 제치고 가장 먼저, 그리고 가장 많은 불펜 피칭을 소화했다. 그는 “나이를 먹었으니 오히려 비시즌에 쉬면 안 된다. 그냥 평소 루틴”이라고 덤덤하게 말했다. 류 감독은 “투수 중 노경은의 페이스가 가장 좋다”고 했다.



11일은 노경은의 생일이다. 맘속 소원으로 품었던 것처럼 미국 마이애미로 가는 전세기 안에서 42번째 생일을 맞게 됐다. 전 세계 1984년생 스포츠맨 중 가장 위대한 1명을 꼽으라면 아무래도 미국프로농구(NBA) 역대 최고를 다투는 르브론 제임스(사진)가 거론될 테지만, 2026년 3월9일 하루만은 노경은이 더 위대했다. 노경은은 제임스보다 9개월하고도 19일 더 ‘형’이다.

