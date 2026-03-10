“모텔 연쇄살인범, 가정불화로 사회화 안 돼”

전문가 분석…검찰 구속 기소

서울북부지검은 10일 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영(20)을 살인, 특수상해, 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 성장기 가정불화로 사회화가 되지 않은 김씨가 ‘이상 동기 범죄’를 저지른 것으로 봤다.



김씨는 지난해 12월14일부터 지난달 9일 사이 서울 강북구 수유동의 모텔 등에서 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조디아제핀계 약물을 탄 음료를 건네 2명을 숨지게 하고, 1명을 의식불명에 빠뜨린 혐의를 받는다. 검찰은 지난달 19일 경찰로부터 사건을 넘겨받아 김씨 집을 압수수색하고, 통합심리분석 등을 진행했다.



검찰은 “가정불화로 정서적 사회화가 온전히 되지 못하고 자기중심적 기질이 강한 피고인이 경제적 만족을 위해 피해자를 이용하고 약물을 사용해 살해한 이상 동기 범죄”라고 밝혔다.



검찰이 전문가에게 의뢰해 받은 분석 결과를 보면 김씨는 어릴 때 아버지의 지속적인 음주 폭행과 폭언에 노출돼 신체적 위협과 불안을 겪었다. 이 때문에 김씨는 죄책감과 공감 능력이 없고, 불안정한 대인관계로 정서 조절이 어려워 강한 충동성을 보이는 상태라고 한다. 검찰은 “김씨는 자신의 소비 욕구와 경제적 만족을 위해 피해자를 이용하고, 더 이상 관계가 불필요하다고 생각하면 갈등을 회피하고 남성을 손쉽게 제압하기 위해 약물을 범행에 이용했다”고 밝혔다. 검찰은 범죄피해자지원센터에 피해자 유족의 장례 비용, 치료와 심리상담을 위한 지원 등을 의뢰했다.

