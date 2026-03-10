주유소 기름값 극과극…서울 ℓ당 829원 차이

온누리상품권 쓰면 최대 12% 할인 지역화폐 사용 땐 10% 혜택도 “조금이라도 싸게” 오피넷 인기

광주에 사는 50대 A씨는 10일 ‘온누리상품권’을 사용할 수 있는 서구의 한 주유소에서 ℓ당 1889원으로 자동차에 휘발유를 넣었다. 7만원어치를 주유한 A씨는 디지털 온누리상품권으로 결제했다.



온누리상품권을 쓰면 7% 할인과 함께 구청의 지원으로 5% 추가 환급 혜택까지 받을 수 있다.



A씨는 “온누리상품권을 사용하면 최대 12% 할인이 가능해 ℓ당 200원 정도 저렴하게 주유할 수 있다”며 “최근 유가가 크게 오르면서 온누리상품권을 쓸 수 있는 주유소를 찾고 있다”고 말했다.



미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 국내 주유소 기름값이 급등하자 운전자들이 조금이라도 더 저렴하게 주유하려 애를 쓰고 있다.



온누리상품권과 지역화폐를 쓸 수 있는 주유소로 사람들이 몰렸고, 일부 주유소에선 기름이 동나기도 했다. 주유소 기름값을 실시간으로 알려주는 애플리케이션(앱)의 인기도 커지고 있다.



이날 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷 자료를 보면, 이날 오후 3시 기준 서울에서 가장 비싼 주유소 휘발유 가격은 ℓ당 2598원이고, 가장 싼 주유소는 1769원이었다. 40ℓ를 주유한다면, 가장 비싼 주유소(10만3920원)와 가장 싼 주유소(7만760원) 차이는 3만3160원이나 된다.



서울 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1949원으로 서울에서 가장 싼 주유소(1769원)와는 180원 차이를 보였다.



평균가와 차이가 가장 큰 지역은 충남이었다. 충남 지역에서 가장 싼 주유소 휘발유 가격은 1695원으로 지역 평균 가격(1927원)과 232원 차이가 났다. 그다음으로 평균가와 최저가의 차이가 큰 지역은 경기(200원), 대전(193원), 충북(181원), 서울(180원) 순이었다.



온누리상품권과 지역화폐를 쓸 수 있는 일부 주유소에선 7~12%까지 기름값을 아낄 수 있다.



광주 지역 주유소 235곳 중 87곳은 온누리상품권 이용이 가능한 가맹점이다. 서구에서 시작된 ‘골목형 상점가 확대 지정’이 지난해 광주시 전역으로 확산하면서 상당수 주유소가 가맹점이 됐다.



서구 광청동에서 주유소를 운영하는 이윤성씨는 “유가 급등 이후 온누리상품권 사용 가능 여부를 확인해보고 찾아오는 손님들이 늘어나고 있다”고 했다.



또 지역화폐를 사용할 수 있는 주유소도 시민들 관심을 받고 있다. 주유소도 연 매출 30억원 이하면 ‘지역화폐 가맹점’으로 등록할 수 있다.



지역화폐를 구매해 주유하면 대부분의 발행 지역에서 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. ‘광주 상생카드’는 할인율 10%로 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있고, 가맹 주유소는 100곳이다.



한편, 주유소별로 기름값이 천차만별이다보니 석유공사가 2010년 출시한 ‘오피넷’ 앱을 찾는 소비자도 많아지고 있다.



이날 한국 구글 앱스토어의 인기 앱 순위를 보면, ‘오피넷-싼 주유소 찾기’는 15위에 올랐다.



오피넷이 아니라도 다른 주유 관련 앱이나 내비게이션을 통해서도 실시간으로 주유소 가격을 확인할 수 있다. 사실 이는 오피넷의 ‘유가정보 API(앱 프로그래밍 인터페이스)’를 이용하기 때문이다.



석유공사 관계자는 “오피넷 출시 이후 유가정보 API 신청자가 꾸준히 증가해 무료는 약 3000곳, 유료는 52곳에서 이용하고 있다”며 “유료 API도 대기업이나 중견기업에는 요금을 받지만, 소상공인이나 벤처기업에는 무료로 제공하고 있다”고 말했다.

