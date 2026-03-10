창간 80주년 경향신문

삼성전자 16조·SK 5조…자사주 소각키로

삼성전자와 SK가 각각 16조원과 5조원 규모의 자사주를 소각하기로 했다.

SK 관계자는 "상법 개정으로 특정 목적 취득 자사주 소각이 이사회 결의로 가능해진 상황에서 '주주가치 제고'라는 개정 취지를 적극적으로 반영했다"고 설명했다.

두 기업의 대규모 자사주 소각 발표는 이재명 정부가 추진한 3차 개정 상법이 지난 6일 전면 시행된 데 따른 것이다.

삼성전자 16조·SK 5조…자사주 소각키로

입력 2026.03.10 20:54

수정 2026.03.10 20:55

  • 김경학 기자

“상법 개정 따라 주주가치 제고”

삼성전자와 SK(주)가 각각 16조원과 5조원 규모의 자사주를 소각하기로 했다. 자사주 소각 의무를 부여한 3차 개정 상법 시행에 발맞춘 행보다.

삼성전자는 10일 공시한 사업보고서를 통해 올해 상반기 중 자기주식 보통주 약 7340만주, 우선주 약 1360만주를 소각할 계획이라고 밝혔다. 이날 종가 기준으로 소각 규모는 약 16조원에 이른다.

앞서 삼성전자는 2024년 11월 총 10조원의 자사주 매입 계획을 발표한 바 있다. 지난해 2월에는 주주가치 제고를 위해 10조원 중 3조원의 자사주를 소각했다.

SK도 이날 이사회를 열어 보유한 자사주 약 1798만주 중 임직원 보상 활용 목적을 제외한 자사주 전량 약 1469만주를 소각하기로 했다고 공시했다. 이날 종가를 기준으로 5조1575억원에 해당한다.

SK 관계자는 “상법 개정으로 특정 목적 취득 자사주 소각이 이사회 결의로 가능해진 상황에서 ‘주주가치 제고’라는 개정 취지를 적극적으로 반영했다”고 설명했다.

두 기업의 대규모 자사주 소각 발표는 이재명 정부가 추진한 3차 개정 상법이 지난 6일 전면 시행된 데 따른 것이다. 개정 상법은 기업이 자사주를 지배력 방어 수단으로 활용하는 관행을 제한하고 주주환원을 강화하는 차원에서 마련됐다. 자사주 취득일 기준 1년 안에 소각해야 하며, 기존 보유 자사주는 1년6개월 안에 소각해야 한다는 게 골자다.

재계에서는 향후 자사주 비중이 높은 기업들을 중심으로 자사주 소각을 통한 주주환원 정책이 확산할 것으로 보고 있다.

