 ‘성평등·다양성·포용 가치 확산 공로' 김연경, IOC '챔피언스 어워즈’ 받는다

입력 2026.03.10 21:02

수정 2026.03.10 21:16

‘배구 여제’ 김연경이 국제올림픽위원회(IOC)가 수여하는 ‘성평등, 다양성, 포용성 챔피언스 어워즈’의 아시아 지역 수상자로 선정됐다.

대한체육회(회장 유승민)는 국가대표로 올림픽에 세 차례 출전했고 김연경재단(KYK재단)의 이사장으로 활동하는 김연경이 IOC의 GEDI(Gender Equality, Diversity and Inclusion) 챔피언스 어워즈 아시아 지역 수상자로 결정됐다고 10일 전했다.

GEDI 챔피언스 어워즈는 스포츠를 통해 성평등과 다양성, 포용성 가치 확산에 기여한 개인 또는 단체를 선정해 시상하며, 전 세계와 각 대륙을 대표하는 수상자를 뽑는다.

김연경은 2012 런던 대회를 시작으로 2016 리우데자네이루, 2020 도쿄 대회 등 올림픽에 세 차례 출전했다. 런던 대회에서는 한국을 4강으로 이끌고 4위 팀 선수로는 이례적으로 최우수선수(MVP) 영예를 안았고, 도쿄 올림픽 때도 한국의 4강 진출에 앞장섰다.

선수 은퇴 후에는 스포츠 현장에서 여성 선수 참여 확대와 리더십 강화, 안전하고 공정한 스포츠 환경 조성을 위한 다양한 활동을 이어왔다.

KYK재단을 설립한 그는 청소년 선수 지원과 스포츠 참여 확대를 위한 활동을 진행하고 있다. 재단은 경제적 여건으로 인해 스포츠 활동을 지속하기 어려운 청소년 선수들을 위한 장학 프로그램과 훈련 지원 제도를 운용하고 있다. 특히 여학생 선수들이 겪는 참여 장벽을 완화하고 스포츠 활동을 계속하도록 지원하는 데 중점을 두고 프로그램을 운영하고 있다.

아울러 전국 규모 중학교 배구대회 개최와 학교 배구팀 장비 지원, 유소년 클리닉 운영 등 다양한 활동을 통해 청소년 선수들의 참여 기회를 확대하고 지역 기반 스포츠 활성화에도 기여하고 있다.

여성 선수들의 경력 지속과 리더십 확대를 위한 활동에도 적극적으로 참여하고 있다.

댓글