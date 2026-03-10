자살예방협회 회장에 백종우

백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수(사진)가 한국자살예방협회 신임 회장으로 10일 취임했다. 임기는 이달부터 2년이다.



백 회장은 그동안 중앙자살예방센터와 중앙심리부검센터 센터장, 한국트라우마스트레스학회 회장 등을 지냈다. 현재 국회 자살예방포럼 운영위원과 대한신경정신의학회 신경정신의학 정책연구소장을 맡고 있다.