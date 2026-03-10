창간 80주년 경향신문

이상희 전 국방장관·합참의장 별세

경향신문

이상희 전 국방장관·합참의장 별세

입력 2026.03.10 21:03

수정 2026.03.10 21:05

지휘·전략·정책 겸비한 군인 평가

이상희 전 국방장관·합참의장 별세

국방부 장관과 합참의장을 지낸 이상희 예비역 육군 대장이 10일 별세했다. 향년 80세.

육사 26기로 1970년 소위로 임관한 고인은 제30기계화보병사단장, 제5군단장, 합동참모본부 전략기획본부장·작전본부장, 제3야전군사령관 등을 거쳐 합참의장을 지냈다. 노무현 정부 때 합참의장으로 재직하며 전시작전통제권 전환 시기를 2009년에서 2012년으로 늦추는 데 역할을 한 것으로 알려졌다.

전역 후에는 한국군 수뇌부 출신으로는 처음으로 미국 브루킹스연구소 동북아정책연구센터 비상근 선임연구원으로 활동했으며, 이후 이명박 정부 초대 국방부 장관을 지냈다.

퇴임 뒤에도 한국전략문제연구소 소장과 한국국가전략연구원 원장 등을 맡아 안보 현안에 대해 목소리를 냈다.

합참은 “야전 지휘와 전략·정책 분야에서 폭넓은 경험을 갖춘 군인으로 후배들의 존경을 받았다”고 고인을 기렸다. 유족으로는 부인 김순영씨와 아들 이왕섭씨, 딸 주연씨가 있다. 빈소는 분당서울대병원에 마련됐으며, 발인은 12일이다. 영결식은 같은 날 오전 7시30분 합참장으로 거행된다.

