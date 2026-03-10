외계인이 존재한다면, 어떻게 증명할까

EBS1 ‘어린 철학자’

외계인은 있을까. 어린 시절 누구나 한번쯤 해봤을 상상이다. 어른이 돼서는 생명체가 존재할 수 있는 조건 등을 따져보며 조금 더 현실적이고 구체적으로 생각해보게 된다.



EBS1 어린이 철학 토론 프로그램 <어린 철학자> 2화 ‘삐리리 외계 통신’에서 바로 이 주제를 다룬다.



매일 밤 하늘을 올려다보며 외계인을 기다리는 한 아이의 이야기를 담은 애니메이션을 토론에 앞서 시청한다. 토론은 ‘외계인은 정말 있을까’라는 질문에서 출발해 ‘외계인의 존재를 어떻게 증명할 수 있을까’로 확장해 간다.



토론에선 ‘우주가 넓으니 외계인이 사는 행성이 있을 것’이라는 의견과 ‘직접 보지 못하면 확신할 수 없다’는 의견이 맞붙는다. ‘외계인 입장에서 우리도 외계인일 수 있다’는 관점이 제시되기도 한다.



어린 철학자들은 인식의 한계와 존재의 가치에 대해 묻는다. 박인보 교사는 “확인되지 않은 대상을 증명하는 과정이 아이들의 논리적 사고력을 키운다”고 했다. 넓은 상상력과 반짝이는 통찰이 돋보이는 이번 편은 11일 오전 8시20분 방송된다.

