창간 80주년 경향신문

외계인이 존재한다면, 어떻게 증명할까

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

어린 시절 누구나 한번쯤 해봤을 상상이다.

어른이 돼서는 생명체가 존재할 수 있는 조건 등을 따져보며 조금 더 현실적이고 구체적으로 생각해보게 된다.

토론은 '외계인은 정말 있을까'라는 질문에서 출발해 '외계인의 존재를 어떻게 증명할 수 있을까'로 확장해 간다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

외계인이 존재한다면, 어떻게 증명할까

입력 2026.03.10 21:11

수정 2026.03.10 21:12

펼치기/접기
  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘어린 철학자’

외계인은 있을까. 어린 시절 누구나 한번쯤 해봤을 상상이다. 어른이 돼서는 생명체가 존재할 수 있는 조건 등을 따져보며 조금 더 현실적이고 구체적으로 생각해보게 된다.

EBS1 어린이 철학 토론 프로그램 <어린 철학자> 2화 ‘삐리리 외계 통신’에서 바로 이 주제를 다룬다.

매일 밤 하늘을 올려다보며 외계인을 기다리는 한 아이의 이야기를 담은 애니메이션을 토론에 앞서 시청한다. 토론은 ‘외계인은 정말 있을까’라는 질문에서 출발해 ‘외계인의 존재를 어떻게 증명할 수 있을까’로 확장해 간다.

토론에선 ‘우주가 넓으니 외계인이 사는 행성이 있을 것’이라는 의견과 ‘직접 보지 못하면 확신할 수 없다’는 의견이 맞붙는다. ‘외계인 입장에서 우리도 외계인일 수 있다’는 관점이 제시되기도 한다.

어린 철학자들은 인식의 한계와 존재의 가치에 대해 묻는다. 박인보 교사는 “확인되지 않은 대상을 증명하는 과정이 아이들의 논리적 사고력을 키운다”고 했다. 넓은 상상력과 반짝이는 통찰이 돋보이는 이번 편은 11일 오전 8시20분 방송된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글