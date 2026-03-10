창간 80주년 경향신문

우상호, 검찰개혁 강경파에 “대통령이 호소하면 좀 자제해야…정면 거역하면 대통령실과 문제”

경향신문

우상호 전 청와대 정무수석이 10일 정부의 중대범죄수사청·공소청 설치법안을 둘러싼 더불어민주당 내 검찰개혁 강경파 의원들의 반발에 대해 "대통령께서 저렇게까지 호소하고 계시면 이제는 개인적 의견 피력은 조금 자제할 때가 됐다"고 말했다.

우 전 수석은 이날 저녁 YTN 라디오 <김준우의 뉴스정면승부> 인터뷰에서 검찰개혁에 대한 "외과 시술적 교정" 등을 강조한 이재명 대통령의 최근 엑스 게시글과 관련해 "검찰개혁 법안 진행 과정을 지켜보며 소회를 말씀하시고 당내 여러 인사들에게 호소하신 것"이라며 이같이 말했다.

우 전 수석은 국회 법제사법위원회 소속 검찰개혁 강경파 의원들의 반발과 관련해 "한 번 정도 더 얘기하는 건 괜찮지만 마치 정면으로 거역하듯이 하는 건 당내 분란이 아니라 대통령실과의 문제가 발생할 수도 있지 않겠나"라고 말했다.

우상호, 검찰개혁 강경파에 “대통령이 호소하면 좀 자제해야…정면 거역하면 대통령실과 문제”

입력 2026.03.10 22:58

수정 2026.03.10 23:01

  • 박광연 기자

우상호 전 청와대 정무수석이 지난 5일 강원지사 선거 예비후보에 등록하기 위해 강원 춘천시 강원특별자치도선거관리위원회 대회의실로 이동하고 있다. 연합뉴스

우상호 전 청와대 정무수석이 10일 정부의 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법안을 둘러싼 더불어민주당 내 검찰개혁 강경파 의원들의 반발에 대해 “대통령께서 저렇게까지 호소하고 계시면 이제는 개인적 의견 피력은 조금 자제할 때가 됐다”고 말했다.

우 전 수석은 이날 저녁 YTN 라디오 <김준우의 뉴스정면승부> 인터뷰에서 검찰개혁에 대한 “외과 시술적 교정” 등을 강조한 이재명 대통령의 최근 엑스 게시글과 관련해 “검찰개혁 법안 진행 과정을 지켜보며 소회를 말씀하시고 당내 여러 인사들에게 호소하신 것”이라며 이같이 말했다.

우 전 수석은 국회 법제사법위원회 소속 검찰개혁 강경파 의원들의 반발과 관련해 “한 번 정도 더 얘기하는 건 괜찮지만 마치 (대통령 뜻을) 정면으로 거역하듯이 하는 건 당내 분란이 아니라 대통령실과의 문제가 발생할 수도 있지 않겠나”라고 말했다. 그는 “지금부터 서로 지혜로워졌으면 좋겠다”라고 했다.

이 대통령이 검찰개혁의 방향과 의지를 거듭 밝힌 상황에서 법사위 강경파가 반발을 계속할 경우, 현재 불거진 당 원내지도부와의 갈등을 넘어 청와대와 충돌하는 양상으로 치달을 수 있다는 지적으로 풀이된다.

우 전 수석은 “(민주당이) 의원총회를 열어 (정부의 중수청·공소청 법안을) 당론으로 결정하지 않았나”라며 “당론 결정 이후에는 소신이 있더라도 당론을 따라주는 게 민주적 의사결정 과정의 원칙”이라고 말했다.

우 전 수석은 그러면서 “(당내) 충분한 토론 기회가 제공됐고 당은 일정한 결론을 내린 것”이라며 “선거를 앞두고 있기 때문에 본인 생각을 계속 말해서 당내 분란으로 비추는 행위는 조금 자제할 필요가 있다”고 말했다. 우 전 수석은 민주당 후보로 강원지사 선거에 도전 중이다.

우 전 수석은 “소신 있는 의원들이 자기 소신을 피력하는 것을 뭐라고 하면 안 된다”라며 “민주적 절차에서 결정되는 과정이 끝나면 거기에 따르는 것이 조직원의 기본 도리 아니냐는 정도를 얘기한 것”이라고 말했다.

여 원내 지도부, 대통령도 안 통하는 강경파에 “더는 흔들지 말라”

중대범죄수사청(중수청)과 공소청 설치 정부안을 두고 10일 여당 내 논쟁이 이어졌다. 이재명 대통령이 전날 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”고 했지만 일부 강경파는 이날도 정부안이 수정돼야 한다고 주장했다. 원내지도부는 “더는 정부가 제시한 검찰개혁의 방향을 흔들어서도, 꺾어서도 안 될 것”이라고 밝혔다. 여당의 내부 정...

