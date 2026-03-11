김정은, 잇단 구축함 미사일 발사 참관···‘이란 사태’ 염두 해군력 과시

4일 최현호 미사일 발사 참관 이어 10일 발사 땐 딸 주애와 함께 화상으로 “국가핵무력, 다적인 운용단계로 이행” “전략전술 타격수단들, 실용·실전화”

김정은 북한 국무위원장이 신형 구축함의 순항미사일 발사를 참관하며 “국가핵무력은 다각적인 운용단계로 이행했다”고 밝혔다. 지난 4일 해당 구축함의 미사일 발사 참관에 이은 것으로, 이란 사태와 한·미연합연습을 염두에 두고 해군력을 과시한 것으로 보인다.

김 위원장은 지난 10일 최현호에서 진행된 전략순항미사일 시험발사를 화상으로 참관했다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 북한은 지난해 4월 5000t급 구축함 최현호의 진수식을 하며 올해 초 해군에 인도될 계획이라고 밝혔다. 김 위원장은 지난 3일 최현호의 시험 운항에, 지난 4일 최현호의 미사일 발사에 함께 했다.

최현호에서 여러 개의 표적을 향해 동시 발사된 미사일들은 “1만 116s(초)로부터 1만 138s 간 조선 서해상에 설정된 비행궤도를 따라 비행하여 개별섬 목표들을 타격했다”고 통신은 전했다. 통신이 공개한 사진에는 최현호에서 여러 발의 미사일이 동시에 발사되는 모습이 담겼다.

김 위원장은 “국가전략무기통합지휘체계의 믿음성과 함의 통합전투체계 우월성이 확증된데 대하여 커다란 만족을 표시했다”고 중앙통신은 전했다. 김 위원장은 딸 주애와 함께 화상으로 미사일 발사를 참관했다.

김 위원장은 “우리의 전쟁억제력의 구성요소들은 지금 계속 효과적으로, 가속적으로 매우 정교한 작전운용체계에 망라되고 있다”며 “국가핵무력은 다각적인 운용단계로 이행했다”고 밝혔다. 김 위원장은 이어 “최근에 전략전술적 타격수단들을 실용화·실전화하는데서 중요한 성과들이 이룩됐다”며 “검증되 능력에 기초한 확신과 자신심은 국가방위를 위한 군사활동에 주도권을 틀어쥘 수 있게 한다”고 말했다.

김 위원장은 함선의 무기 배치 등에 대한 구체적인 지시도 내렸다. 그는 “함상 자동포는 3000t급이하의 고속기동형 함선들에 장비하고, 5000t급과 8000t급 구축함에는 함상 자동포대신 그 공간에 초음속무기체계들을 추가로 배치”하라고 지시했다.

김 위원장은 이같은 무기체계가 “3호함에서부터 구현해야 한다”고 말했다. 최현급 구축함 3호함은 남포조선소에서 건조하고 있다. 북한은 지난해 7월 최현급 구축함 3호함을 올해 10월10일 당 창건 기념일까지 건조하겠다고 밝힌 바 있다.

김 위원장은 또 반항공, 반잠수함, 수뢰무기체계 운용능력 평가를 완료해 함을 해군에 인도하는 방안을 지시했다. 또 해군기지 인프라 구축 등 해군력 강화와 관련한 과업들을 제시했다고 통신은 전했다.