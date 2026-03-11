임갑수 원자력협력 정부대표 “원전 공급망 강화할 것”

파리에서 열린 ‘제2차 원자력에너지 정상회의’ 참석

임갑수 한·미 원자력협력 정부대표가 10일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 ‘제2차 원자력에너지 정상회의’에 참석했다고 외교부가 11일 밝혔다.

프랑스 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공동 개최한 이번 정상 회의에는 원자력 도입·확대를 추진하고 있는 40개국과 국제기구의 고위급 인사가 참석했다. 이번 회의에서는 증가하는 전력 수요에 대응하기 위한 민간 원자력 개발·화대 방안과 재원조달 등 원자력 산업 혁신 방안이 논의됐다.

임 대표는 회의에서 한국이 최근 국내 대형원전 2기와 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설을 추진하기로 결정했다고 설명했다. 임 대표는 이를 기반으로 국내뿐 아니라 수출 경쟁력까지 이어질 수 있도록 원전 설계·제조건설·운영에 이르는 전주기 공급망을 강화하겠다고 밝혔다.

임 대표는 원자력에너지가 기후변화 대응과 에너지 안보를 동시에 달성할 수 있는 핵심 에너지원이라고 강조했다. 임 대표는 또 한국이 핵비확산조약(NPT) 당사국으로서 비확산과 원자력의 평화적 이용 원칙을 준수하고 있다고 밝혔다. 그는 국제원자력기구(IAEA) 등과 협력해 글로벌 비확산 체제 강화에 기여해 나가겠다고 밝혔다.