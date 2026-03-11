창간 80주년 경향신문

[속보]경찰 ,‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속 기소

경향신문

본문 요약

'1억원 공천헌금 수수' 의혹으로 수사를 받아온 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오전 8시쯤 강 의원과 김 전 시의원을 구속 상태로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

김 전 시의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 그해 1월 서울시의원 후보자 추천과 관련해 강 의원에 '나를 후보자로 공천해달라'며 쇼핑백에 든 1억원 상당의 정치자금을 건넨 혐의를 받는다.

[속보]경찰 ,‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속 기소

입력 2026.03.11 08:13

  • 백민정 기자

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 지난 3일 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 서울중앙지방법원으로 출석하고 있다(왼쪽 사진). 강 의원에게 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 같은 날 중앙지법에서 구속 전 피의자 심문을 마치고 대기장소로 이동하고 있다. 문재원 기자

‘1억원 공천헌금 수수’ 의혹으로 수사를 받아온 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원이 검찰에 넘겨졌다. 두 사람은 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원의 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오전 8시쯤 강 의원과 김 전 시의원을 구속 상태로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

김 전 시의원은 2022년 6월 지방선거를 앞두고 그해 1월 서울시의원 후보자 추천과 관련해 강 의원에 ‘나를 후보자로 공천해달라’며 쇼핑백에 든 1억원 상당의 정치자금을 건넨 혐의를 받는다. 이후 김 전 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.

강 의원은 혐의를 부인해왔다. 그러나 경찰은 강 의원이 공천헌금을 받기로 하고 김 전 시의원을 만났으며, 실제 그에게 단수공천을 줬고 1억원은 전세자금으로 활용했다고 봤다. 경찰은 1억원을 범죄 수익으로 보고 추징보전 신청했다.

경찰이 구속영장을 신청해 이들을 지난 3일 구속됐다. 경찰은 강 의원에 대해서는 정치자금법 위반·배임수재·청탁금지법 위반 혐의를, 김 전 시의원은 정치자금법 위반·배임증재·청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.

현역 국회의원인 강 의원에 대한 체포동의안은 지난달 24일 국회 본회의를 통과했다.

이 의혹은 지난해 말 김병기 무소속 의원(당시 민주당 공천관리위원회 간사)과 강 의원 사이의 대화 녹음이 공개되면서 불거졌다. 2022년 4월 녹음된 이 대화에는 강 의원이 김 전 시의원 측으로부터 받은 공천헌금 문제를 논의하며 강 의원이 김 의원에게 “살려달라”고 울먹이는 등의 내용이 담겼다.

경찰은 강 의원이 김 전 시의원으로부터 ‘쪼개기 후원’을 받았다는 의혹도 들여다보고 있다. 경찰은 강서구청장 보궐선거 차명후원 의혹에 대해서도 수사를 이어나갈 예정이다.

