전국 구름 많고 14도 안팎···건조한 날씨에 산불 주의

수요일인 11일은 전국에 가끔 구름이 많겠다.

오전 9시부터 오후 6시 사이 인천과 경기 서해안, 충남 북부 서해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 수 있다. 예상 강수량은 서해5도 5㎜ 미만이다.

낮 기온은 8∼14도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 0.4도, 인천 1.7도, 수원 -1.6도, 춘천 -4.2도, 강릉 3.0도, 청주 -0.7도, 대전 -1.4도, 전주 -0.9도, 광주 -0.1도, 제주 4.1도, 대구 0.1도, 부산 5.8도, 울산 2.7도, 창원 3.2도 등 이다.

건조특보가 발효된 대구·경북남부동해안과 부산·울산·경남중부남해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니, 산불 및 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기북부·경기남부·강원영서·대전·세종·충북·대구·울산·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만, 부산·경남은 늦은 새벽부터 늦은 오전까지, 인천·충남·전북은 아침부터 늦은 오전까지 ‘나쁨’일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.