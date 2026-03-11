창간 80주년 경향신문

북한, 이란의 최고지도자 선출에 "이란 인민의 권리와 선택을 존중"

경향신문

본문 요약

북한은 이란이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 모즈타바 하메네이를 선출한 것에 대해 "존중한다"고 밝혔다.

북한 외무성 대변인은 지난 10일 최근 이란의 최고지도자가 선출된 것에 대한 기자의 질문에 "우리는 자기의 최고지도자를 선출할 이란 인민의 권리와 선택을 존중한다"고 밝혔다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

앞서 지난 8일 이란 헌법기구인 전문가회의는 미국·이스라엘의 공격으로 사망한 아야톨라 하메네이 최고지도자의 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이를 선출한 바 있다.

북한, 이란의 최고지도자 선출에 “이란 인민의 권리와 선택을 존중”

입력 2026.03.11 08:39

  • 곽희양 기자

외무성 대변인 “미국·이스라엘 규탄과 배격 받아야”

지난 1일 “추악한 주권침해”…트럼프 언급 없어

지난 9일(현지시간) 이란 수도 테헤란에 설치된 스크린에 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이의 사진이 표시되어 있다. 로이터연합뉴스

북한은 이란이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 모즈타바 하메네이를 선출한 것에 대해 “존중한다”고 밝혔다.

북한 외무성 대변인은 지난 10일 최근 이란의 최고지도자가 선출된 것에 대한 기자의 질문에 “우리는 자기의 최고지도자를 선출할 이란 인민의 권리와 선택을 존중한다”고 밝혔다고 조선중앙통신이 11일 보도했다.

앞서 지난 8일(현지시간) 이란 헌법기구인 전문가회의는 미국·이스라엘의 공격으로 사망한 아야톨라 하메네이 최고지도자의 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이를 선출한 바 있다.

외무성 대변인은 “우리는 이란에 대한 불법적인 군사적 공격을 감행함으로써 지역의 평화와 안전 근간을 허물고 국제적 판도에서 불안정을 증대시키고 있는 미국과 이스라엘의 침략행위에 엄중한 우려를 표시하며 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

외무성 대변인은 이어 “해당 나라의 정치제도와 영토완정을 침해하고 내정에 간섭하며 체제전복기도를 공공연히 제창하고 있는 모든 행태의 수사적 위협과 군사적 행동은 그 어떤 경우에도 용납될 수 없다”며 “전세계의 규탄과 배격을 받아야 한다”고 밝혔다.

외부성 대변인은 그러나 도널트 트럼프 미국 대통령의 이름을 언급하거나 그에 대해 직접적인 비난을 내놓지 않았다.

북한은 지난 1일 외무성 대변인 명의의 담화를 통해 이란을 향한 미국·이스라엘의 군사공격에 대해 “불법무도한 침략행위이며 가장 추악한 형태의 주권침해”라고 밝힌 바 있다. 당시에도 트럼프 대통령을 언급하지 않았다.

댓글