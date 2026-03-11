창간 80주년 경향신문

서대문구, 자립준비청년에 연간 최대 30만원 의료비 지원

경향신문

본문 요약

서울 서대문구가 전국 최초로 자립준비청년을 대상으로 의료비 본인부담금을 지원하는 '건강 첫걸음' 사업을 시행한다고 11일 밝혔다.

또 2022년부터 자립준비청년의 주거 안정을 위해 월 최대 20만원의 주거 임차료를 지원하고 있다.

전국 최초의 '자립체험주택'을 운영하면서 민관 협력 일자리 지원을 통해 지난해에만 7명이 취업에 성공했다.

서대문구, 자립준비청년에 연간 최대 30만원 의료비 지원

입력 2026.03.11 08:44

수정 2026.03.11 09:42

  • 류인하 기자

전국 최초…복지부 지원과 병행

서울 서대문구가 전국 최초로 자립준비청년을 대상으로 의료비 본인부담금을 지원하는 ‘건강 첫걸음’ 사업을 시행한다고 11일 밝혔다.

보건복지부가 시행하는 자립준비청년 의료비 지원제도와 별도로 추진하는 것으로, 청년이 직접 부담해야 하는 의료비를 연간 최대 30만원까지 지원한다.

진료과의 제한도 없다. 건강검진비, 치과 및 정신과 진료비 등을 포함해 모든 의료비가 대상이다.

서대문구는 그동안 자립준비청년의 안정적인 홀로서기를 위해 다각적 지원을 해왔다. 2020년 서울시 최초로 도입한 ‘사회첫걸음 수당’은 올해부터 기존 20만원에서 30만원으로 증액했다. 또 2022년부터 자립준비청년의 주거 안정을 위해 월 최대 20만원의 주거 임차료를 지원하고 있다.

전국 최초의 ‘자립체험주택’을 운영하면서 민관 협력 일자리 지원을 통해 지난해에만 7명이 취업에 성공했다.

이성헌 구청장은 “그간 다져온 생활 안정과 일자리 지원이라는 튼튼한 토대 위에 의료 안전망을 더해 자립준비청년들이 어떤 비바람에도 흔들림 없이 미래를 꿈꿀 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

