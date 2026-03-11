잠실 스포츠·MICE 민자사업 협상완료… 20년 만에 첫 삽, 2032년 완공

‘코엑스 2.5배 규모’ 전시장·돔구장 등 조성

서울 송파구 잠실종합운동장 일대에서 추진 중인 잠실 스포츠·MICE 민자사업이 20년만에 본격적인 공사에 들어간다.

서울시는 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업’(잠실 민자사업) 우선협상대상자인 ‘서울 스마트 마이스파크’와 협상안을 타결짓고 올해부터 본격 공사를 시작한다고 11일 밝혔다. 사업의 주간사는 한화 건설 부문으로, 시는 4년간 총 160회의 협상을 거쳐 사업성 균형을 갖춘 협상안을 마련했다고 설명했다.

잠실 민자사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡의 부지에 돔 야구장, 전시·컨벤션 등 스포츠·MICE 시설과 숙박·상업·업무시설 등이 모인 복합공간 조성 사업이다. MICE 시설은 대규모 회의·전시·이벤트 등을 개최할 수 있도록 만든 복합 행사 시설을 의미한다. 복합시설로는 국내 최초·최대 규모 민간투자사업이다.

코엑스 2.5배 규모의 서울 최대 전시장(8만9000㎡)과 컨벤션(1만9000㎡), 5성급 호텔을 연계한 MICE 네트워크 조성이 핵심이다. 시는 잠실 민자사업과 지난해 문을 연 ‘서울 MICE플라자(코엑스 마곡)’, 2029년 준공 예정인 ‘서울역 북부역세권’을 통해 ‘서울 3대 MICE 거점’을 완성할 계획이다.

국내 최대 3만 석 규모 돔 야구장은 프로야구 시즌에는 LG와 두산 야구구단의 홈구장으로 활용될 예정이다. 비시즌에는 공연장 등 복합 문화공간으로 운영한다.

총사업비는 2016년 기준 2조7000억원(2025년 기준 3조3000억원)이다. 올해 착공해 2032년 완공이 목표다.

잠실 민자사업은 기존 민자사업과 달리 재정지원 없이 사업비 전액을 민간 투자로 추진한다. 사업 수익 일부는 환수금과 초과 이익으로 시와 공유한다. 시는 이를 기금으로 조성해 서울 전역의 필요한 분야에 재투자해 균형 발전을 앞당길 계획이다.

시는 이번 실시협약안 마련을 시작으로 KDI 공공투자관리센터(PIMAC)의 실시협약 검토, 행정예고, 기획예산처의 민간투자심의위원회 심의 등 후속 절차를 진행한다. 우선협상대상자는 실시협약과 동시에 대규모 PF조달을 완료헤 연내 착공, 2032년 준공할 계획이다.