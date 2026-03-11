중 외교, 카타르·파키스탄 장관과 통화…중동 중재 행보 이어가

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 이란의 집중적 군사 공격을 받고 있는 카타르와 이란 인접국 파키스탄 외교장관과 연달아 통화하며 이란 전쟁 중단을 촉구했다.

11일 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 전날 카타르 측 요청에 따라 모하메드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알 타니 카타르 총리 겸 외교장관과 통화했다. 모하메드 총리는 왕 부장에게 카타르는 위기 확산을 막기 위해 노력하지만 자위를 위해 조취를 취할 수밖에 없다면서 중국의 중립적 입장과 중재 노력에 감사를 표하고 휴전을 위해 역할을 해 주기를 바란다고 전했다.

카타르는 중동 분쟁에서 중재자 역할을 해 왔으나 지난달 미국과 이스라엘의 이란 공격이 시작되자 이란의 집중적인 보복 공격을 받고 있다. 카타르에는 중동에서 가장 큰 미군 시설인 알우데이드 기지가 있다. 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알 타니 카타르 총리는 지난 8일 영국 스카이뉴스와의 인터뷰에서 이란 측 공격은 오판에서 비롯했으며 25%는 민간인 시설을 겨냥하고 있다고 비판하며 외교적 해결 노력을 촉구했다.

왕 부장은 모하메드 총리에게 미국과 이스라엘이 유엔(UN) 안보리의 승인 없이 이란에 대해 무력을 사용한 것은 ‘유엔 헌장’의 취지와 원칙, 국제관계 기본 준칙을 명백히 위배한 것이라고 말했다. 그러면서 타격 범위 확대에 동의하지 않으며 민간인과 비군사 목표를 무차별적으로 공격하는 행위를 규탄한다고 밝혔다.

왕 부장은 걸프 국가들이 지역의 미래와 운명을 자신들 손에 쥐기를 바라며 중국 측은 앞으로도 정세 완화와 평화 회복을 위해 건설적 역할을 계속해서 발휘할 것이라고 말했다.

왕 부장은 같은 날 상대 측의 요청에 따라 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관과도 전화 통화했다. 다르 부총리는 이란 사태와 관련해 각자가 자제를 유지하고 평화 협상을 통해 현재 위기를 해결할 것을 호소했다. 왕 부장은 사태 악화를 막는 근본적 해법은 미국과 이스라엘이 군사 행동을 중단하는 것이라고 답했다.

양측은 파키스탄과 아프가니스탄 간 국경 분쟁에 대해서도 의견을 나눴다. 왕 부장은 중국의 아프가니스탄 특사가 평화 회담을 촉진하기 위해 현재 아프가니스탄과 파키스탄을 오가고 있다며 양측의 협상 테이블 복귀가 가장 시급한 과제라고 말했다.