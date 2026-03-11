창간 80주년 경향신문

3월 수출 또 ‘역대 최대’···AI 붐에 반도체 176% 급증

경향신문

3월 초순 수출액이 1년 전보다 50% 넘게 늘면서 역대 최고치를 기록했다.

석유제품, 승용차, 컴퓨터 주변기기, 철강 등 10개 주력 품목 중 9부분의 수출이 전년대비 늘었다.

국가별로 보면 중국, 미국, 베트남, 대만 등에서 수출이 큰 폭으로 늘었다.

3월 수출 또 ‘역대 최대’···AI 붐에 반도체 176% 급증

입력 2026.03.11 10:11

수정 2026.03.11 10:22

  • 김세훈 기자

1~10일 수출액, 지난해보다 55.6% 늘어

지난 6일 부산항 신선대부두, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

3월 초순(1~10일) 수출액이 1년 전보다 50% 넘게 늘면서 역대 최고치를 기록했다. 반도체 수출액도 전년대비 3배 가까이 증가해 최고치를 경신했다.

11일 관세청에 따르면 이달 1~10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 215억 달러로 전년대비 55.6% 늘었다. 종전 최대치인 지난달 1~10일(214억 달러) 실적을 한 달 만에 넘어선 것이다. 월간

일평균 수출액은 31.7% 늘어난 33억 달러로 집계됐다. 조업일수는 6.5일로 전년동기(5.5일)보다 하루 많았다.

품목별로 보면 반도체 수출액(75억8800만달러)이 전년대비 175.9% 급증했다. 지난달 세운 직전 최고치(67억 달러)도 크게 넘어서는 수준이다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 35.3%로 전년대비 15.%포인트 커졌다. 수출 증가세를 반도체가 견인하고 있다는 의미다.

석유제품(44.1%), 승용차(13.9%), 컴퓨터 주변기기(372.1%), 철강(30.9%) 등 10개 주력 품목 중 9부분의 수출이 전년대비 늘었다. 다만 선박(-61.9%) 부문은 감소했다.

국가별로 보면 중국(91.2%), 미국(69.9%), 베트남(62.4%), 대만(126.8%) 등에서 수출이 큰 폭으로 늘었다. 미국은 조업일수를 고려한 일평균 기준으로도 전년대비 43.8% 늘었다. 다만 유럽연합(-6.4%) 싱가포르(-31.9%) 등 수출이 줄었다.

수입액은 194억달러로 전년대비 21.7% 증가했다. 중동 사태 등의 영향으로 원유(-1.4%)와 가스(-6.4%) 등의 수입은 줄었으나 에너지 전체 수입액은 1.4% 늘었다. 국가별 수입액은 중국(30.6%), 유럽연합(41.3%), 미국(22.8%), 일본(29.5%), 대만(15.7%) 등에서 늘었다.

수출에서 수입을 뺀 무역수지는 21억 달러 흑자를 기록했다.

