대전 대표 음식은 빵? 칼국수? 두부두루치기?···대전시, 시민 투표 받는다

20일까지 ‘대전의 맛’ 온·오프라인 조사

대전시가 대전 대표 음식을 선정하기 위해 시민 선호도 조사를 진행한다.

대전시는 미식관광도시 조성을 위해 오는 20일까지 온·오프라인을 통해 ‘대전의 맛’ 선호도 조사를 한다고 11일 밝혔다.

이번 조사는 시민 의견이 반영된 대전 대표 음식 선정을 위해 마련됐다. 선호도 조사는 시민들을 대상으로 한 사전 조사와 전문가 의견 등을 바탕으로 선정한 11개 음식을 대상으로 진행된다.

앞서 진행된 사전 시민 선호도 조사에서는 칼국수와 빵, 두부두루치기가 1~3위로 후보군에 올랐다. 전문가들은 국밥과 짬뽕을 대표 음식 후보로 추천했다. 여기에 2000년 시에서 ‘대전 6미’로 선정한 삼계탕과 돌솥밥, 설렁탕, 숯골냉면, 대청호민물고기매운탕, 구즉도토리묵을 더해 모두 11개 음식이 선호도 조사 대상에 올랐다.

선호도 조사는 시 홈페이지와 전문 조사기관의 조사 등 온라인 조사와 5개 지역 관광안내소 현장 조사 등 오프라인 조사를 병행해 진행한다. 시는 선호도 조사가 마무리 되면 전문가 자문 등을 거쳐 다음달 심의위원회에서 대전의 맛을 최종 선정할 예정이다. 선정된 대표 음식은 향후 홍보 영상 제작 등을 통해 대내외에 알려 나갈 계획이다.

시 관계자는 “과거 선정한 대전 대표 음식을 시대 변화 등을 반영해 재선정할 필요성이 제기돼 시민 의견과 전통성·역사성 등을 두루 고려한 대전의 맛을 새로 선정하기로 했다”며 “많은 시민들이 대표 음식 선정에 참여해 대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.