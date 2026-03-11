창간 80주년 경향신문

대전 대표 음식은 빵? 칼국수? 두부두루치기?···대전시, 시민 투표 받는다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대전 대표 음식은 빵? 칼국수? 두부두루치기?···대전시, 시민 투표 받는다

입력 2026.03.11 10:12

수정 2026.03.11 10:17

펼치기/접기

20일까지 ‘대전의 맛’ 온·오프라인 조사

대전 대표 음식 선호도 조사 안내문. 대전시 제공

대전 대표 음식 선호도 조사 안내문. 대전시 제공

대전시가 대전 대표 음식을 선정하기 위해 시민 선호도 조사를 진행한다.

대전시는 미식관광도시 조성을 위해 오는 20일까지 온·오프라인을 통해 ‘대전의 맛’ 선호도 조사를 한다고 11일 밝혔다.

이번 조사는 시민 의견이 반영된 대전 대표 음식 선정을 위해 마련됐다. 선호도 조사는 시민들을 대상으로 한 사전 조사와 전문가 의견 등을 바탕으로 선정한 11개 음식을 대상으로 진행된다.

앞서 진행된 사전 시민 선호도 조사에서는 칼국수와 빵, 두부두루치기가 1~3위로 후보군에 올랐다. 전문가들은 국밥과 짬뽕을 대표 음식 후보로 추천했다. 여기에 2000년 시에서 ‘대전 6미’로 선정한 삼계탕과 돌솥밥, 설렁탕, 숯골냉면, 대청호민물고기매운탕, 구즉도토리묵을 더해 모두 11개 음식이 선호도 조사 대상에 올랐다.

선호도 조사는 시 홈페이지와 전문 조사기관의 조사 등 온라인 조사와 5개 지역 관광안내소 현장 조사 등 오프라인 조사를 병행해 진행한다. 시는 선호도 조사가 마무리 되면 전문가 자문 등을 거쳐 다음달 심의위원회에서 대전의 맛을 최종 선정할 예정이다. 선정된 대표 음식은 향후 홍보 영상 제작 등을 통해 대내외에 알려 나갈 계획이다.

시 관계자는 “과거 선정한 대전 대표 음식을 시대 변화 등을 반영해 재선정할 필요성이 제기돼 시민 의견과 전통성·역사성 등을 두루 고려한 대전의 맛을 새로 선정하기로 했다”며 “많은 시민들이 대표 음식 선정에 참여해 대전의 미식 문화 발굴에 힘을 보태 주시길 바란다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글