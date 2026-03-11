창간 80주년 경향신문

제주 해안서 3개월만에 다시 차 위장 마약 봉지 발견

본문 요약

제주에서 마약으로 의심되는 1kg 짜리 차 포장 봉지가 다시 발견됐다.

제주 해안에서 마약으로 추정되는 차 봉지가 발견된 것은 지난해 12월 9일 우도 해안에서 발견된 이후 약 3개월 만이다.

제주에서는 지난해 9월말부터 12월까지 북부 해안 등을 중심으로 차 포장지로 위장한 마약이 잇따라 발견됐다.

제주 해안서 3개월만에 다시 차 위장 마약 봉지 발견

입력 2026.03.11 10:14

수정 2026.03.11 10:28

  • 박미라 기자

9일 성산읍 온평리 해안가서 1kg 차 포장 봉지 발견

지난해 제주서 발견된 케타민 포장과 유사···18번째

제주지방해양경찰청은 지난 10일 오후 1시36쯤 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서 마약으로 의심되는 물체 1점을 발견했다고 11일 밝혔다. 제주해경 제공

제주 해안에서 케타민이 담긴 1kg 짜리 차(茶) 포장 봉지가 또다시 발견됐다. 지난해 12월 우도 해안에서 발견된 이후 3개월만이다.

제주지방해양경찰청은 지난 10일 오후 1시36쯤 서귀포시 성산읍 온평리 해안가에서 마약으로 의심되는 물체 1점을 발견했다고 11일 밝혔다.

해당 물체는 바다환경지킴이가 해안가 정화 활동을 하던 중 발견해 해경에 신고했다.

발견된 물체는 은색 포장지 겉면에 차 글씨가 적힌 형태로, 지난해 제주 해안에서 발견된 마약 포장 형태와 유사하다. 무게는 약 1kg, 내용물은 케타민으로 확인됐다. 국과수 정밀감정 결과는 약 일주일 후에 나올 전망이다.

해경은 신고 접수 직후 발견 장소 주변을 수색했으나 추가 물체는 발견하지 못했다. 해경은 향후 발견 지점 일대에 대한 수색을 강화하고 민관군 합동 수색도 병행할 예정이다.

제주 해안에서 마약이 담긴 차 봉지가 발견된 것은 지난해 12월9일 우도 해안 이후 약 3개월 만이며, 현재까지 총 18번째 사례다.

제주에서는 지난해 9월말부터 12월까지 북부 해안 등을 중심으로 차 포장지로 위장한 마약이 잇따라 발견됐다. 해당 봉지들은 겉면에 ‘茶(차)’ 문구가 적힌 은색 벽돌형 포장이나 초록색 우롱차 봉지 형태로 제작돼 차 제품인 것처럼 위장한 상태였다. 차 봉지 안에는 케타민 1kg씩이 담겨 있었다.

해경은 차 포장지에 한자가 적힌 점, 해류와 풍향, 제주 외에도 포항, 영덕, 일본 대마도 해안에서 발견된 점 등을 토대로 해당 마약이 동남아 인근에서 해류를 따라 유입됐을 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.

해양경찰 관계자는 “해안가에서 유사한 포장 형태의 물체를 발견할 경우 직접 접촉하지 말고 즉시 해양경찰에 신고해 달라”고 밝혔다.

