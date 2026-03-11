창간 80주년 경향신문

천안에 ‘태조 왕건 공원’ 생긴다···내년 하반기 준공

경향신문

본문 요약

충남 천안시가 태조 왕건의 역사성을 담은 '태조왕건 기념공원' 조성 사업의 밑그림을 완성하고 본격적인 공사 준비에 들어간다.

시는 보상 협의가 마무리되는 대로 올해 하반기 공사에 착공해 내년 하반기 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 "조성계획과 실시설계 성과를 종합적으로 점검해 사업의 완성도를 높이겠다"며 "태조왕건 기념공원이 천안을 대표하는 역사문화 관광 자원으로 자리매김하도록 책임감을 갖고 추진하겠다"고 말했다.

천안에 ‘태조 왕건 공원’ 생긴다···내년 하반기 준공

입력 2026.03.11 10:23

  • 강정의 기자

유량동 일대에 1만3599㎡ 규모

충남 천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시가 태조 왕건의 역사성을 담은 ‘태조왕건 기념공원’ 조성 사업의 밑그림을 완성하고 본격적인 공사 준비에 들어간다.

천안시는 11일 시청에서 ‘태조왕건 기념공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 최종보고회’를 열고 그동안의 용역 성과를 종합 점검했다. 이번 보고회는 향후 공사 단계에서 설계 내용을 차질 없이 반영하기 위해 마련됐다.

태조왕건 기념공원 조성은 서기 930년 태조 왕건이 천안도독부를 설치하며 ‘천안’이라는 지명을 사용한 역사적 배경을 바탕으로, 지역의 역사성과 정체성을 반영하기 위해 추진되는 사업이다.

시는 천안시 동남구 유량동 일대 1만3599㎡ 부지에 태조 왕건을 테마로 한 시설물과 조형물, 산책로 등을 조성할 계획이다.

이번 설계 용역에는 태조 왕건의 역사적 의미를 반영하면서도 주변 자연환경과 조화를 이루는 공간 구성안이 담겼다.

시는 그동안 도시관리계획 결정과 도시공원위원회 심의, 도 지방재정투자심사 등 관련 행정절차를 진행하며 사업 추진 기반을 마련해 왔다. 현재는 사유지 매입 등 보상 절차가 진행 중이다.

시는 보상 협의가 마무리되는 대로 올해 하반기 공사에 착공해 내년 하반기 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “조성계획과 실시설계 성과를 종합적으로 점검해 사업의 완성도를 높이겠다”며 “태조왕건 기념공원이 천안을 대표하는 역사문화 관광 자원으로 자리매김하도록 책임감을 갖고 추진하겠다”고 말했다.

댓글