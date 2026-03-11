국제에너지기구 “전략비축유, 역대 최대 규모 방출 제안”

이란전 원유 가격 급등 따른 대응 11일 회원국 회의서 결정내릴 듯

국제에너지기구(IEA)가 미국과 이스라엘과 이란 간 전쟁으로 인해 급등한 원유 가격을 낮추기 위해 역사상 최대 규모의 비축유 방출을 제안했다고 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 관계자들을 인용해 보도했다.

관계자들에 따르면 이번 방출 규모는 지난 2022년 러시아의 우크라이나 침공 당시를 웃도는 수준이 될 전망이다. 당시 IEA 회원국들은 두 차례에 걸쳐 총 1억8200만배럴에 달하는 비축유를 방출한 바 있다.

IEA 32개 회원국 관계자들은 이날 긴급회의에서 이같은 방안을 논의했으며, 오는 11일 해당 제안에 대한 결정을 내릴 것으로 보인다. 반대하는 국가가 없다면 비축유 방출안은 그대로 채택된다. 다만 단 한 곳이라도 반대한다면 계획이 지연될 수 있다고 관계자들은 전했다.

이번 IEA의 제안은 미국·이스라엘의 이란 상대 공습 이후 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 원유 가격이 급등한 데 따른 조치다. 호르무즈 해협은 세계 원유 물동량의 5분의 1을 차지하는 요충지인데, 현재 이란의 유조선 공격 위협으로 인해 수송이 거의 중단된 상태다.

원유 가격은 지난달 28일 전쟁 발발 이후 한때 40% 치솟아 100달러를 돌파했다가 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 조기 종식 가능성을 시사하면서 하락한 상태다.

WSJ의 비축유 방출 제안 보도 직후 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 0.44%, 브렌트유 선물은 0.26% 각각 내리면서 하락세를 나타냈다고 로이터 통신은 전했다.