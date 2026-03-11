창간 80주년 경향신문

성남시, 올해 대장동 일당 재산 10건 가압류···828억 추정 화천대유 수익금교부청구권 포함

경향신문

성남시, 올해 대장동 일당 재산 10건 가압류···828억 추정 화천대유 수익금교부청구권 포함

입력 2026.03.11 10:32

성남시청. 성남시 제공

성남시청. 성남시 제공

대장동 민간업자들의 범죄수익 환수를 추진 중인 경기 성남시는 올해 정영학 측 부동산 3건, 김만배 측 채권 2건, 남욱 측 부동산과 채권 5건 등 총 10건의 추가 가압류·가처분을 신청해 법원으로부터 모두 인용 결정을 받았다고 11일 밝혔다.

성남시가 추가 가압류한 재산에는 김만배가 실질 지배한 화천대유자산관리의 하나자산신탁에 대한 수익금교부청구권(아파트 분양수익금)이 포함됐다. 성남시는 검찰 수사보고서를 종합해 볼 때, 하나자산신탁이 대장동 개발사업 5개 블록의 사업주체·시행자로 사업을 수행하고 화천대유가 위탁자·수익자로 연결된 구조였다고 보고 있다.

검찰 수사보고서에 따르면 당시 검찰은 해당 신탁계좌에 2022년 12월 기준 828억원 규모의 미정산 수익금이 유입될 가능성이 크다고 파악해 추징보전 조치를 했다. 그 이후 실제 지급 여부와 잔존 채권 규모는 현재 제3채무자진술최고 절차를 통해 확인 중이다.

성남시 관계자는 “하나자산신탁의 회신이 향후 후속 조치의 중요한 판단 근거가 될 것으로 보고 예의주시하며 기다리고 있다”고 설명했다.

성남시는 또 오는 13일 서울고법에서 열리는 대장동 형사사건 2심 첫 정식 공판 결과도 예의주시하고 있다. 형사 항소심의 충실한 심리가 성남시의 각종 민사 환수 절차에도 중대한 영향을 미칠 수 있다고 보기 때문이다.

신상진 성남시장은 “검찰은 작년 항소 포기에 이어 지난 공판준비기일 때처럼 무책임한 태도를 보여서는 안 된다”며 “대장동 범죄수익의 실체와 환수 필요성을 누구보다 무겁게 다뤄야 할 검찰이 이번에는 책임 있게 공소유지에 나서야 한다”고 강조했다.

댓글