침대 밖은 위험해!···10명 중 6명은 “수면 외 목적으로도 활용”

오늘의집, 이용자 700여명 대상 설문조사 ‘침대서 스마트폰 사용’ 응답 78.4% 달해

침대가 수면을 위한 가구를 넘어 휴식과 여가를 즐기는 일상의 핵심 공간으로 변모하고 있다.

오늘의집이 이용자 약 700명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 62.6%가 침대를 수면 외의 목적으로 적극적으로 활용한다고 답했다. 수면 외 활동을 한다는 응답자 가운데 침대에 머무르는 시간은 ‘30분~1시간’이 36%, ‘1시간 이상’이 33.4%였다.

특히 아파트에 거주하는 2인 가구와 신혼 가구의 경우 ‘1시간 이상 머문다’는 응답이 각각 39.7%로 전체 평균을 웃돌았다. 젊은 세대를 중심으로 침실이 단순한 수면 공간을 넘어 부부가 함께 여가를 즐기는 ‘제2의 거실’ 역할을 하고 있음을 보여준다.

침대 위 활동은 스마트 기기와도 밀접하게 연결돼 있었다. 침대에서 스마트폰을 사용한다는 응답이 78.4%(복수 응답)로 가장 많았고, 영상 시청(66.6%)이 뒤를 이었다. 이어 휴식(34.4%), 독서(21.8%), 대화·통화(14.5%) 순으로 나타났다.

가구 형태에 따라 영상 콘텐츠 소비 방식에서도 차이가 나타났다. 아파트 거주 2인 가구의 78.7%, 신혼 가구의 82.1%가 침대에서 영상을 시청한다고 답했다. 젊은 세대가 침대를 대형 소파처럼 활용하며 TV나 OTT 콘텐츠를 즐기는 ‘침실 시네마’ 트렌드가 확산되고 있다는 분석이다.

이 같은 변화는 침실 가구 배치에도 영향을 미치고 있다. 침실에 두는 가구(복수 응답)로는 협탁(66.2%), 옷장(57.6%), 화장대(55.3%), TV·모니터(35.7%) 순으로 나타났다. 특히 신혼 가구의 경우 TV·모니터 보유율이 38.9%로 평균보다 높았다.

반면 옷장 보유율은 41.2%로 평균보다 16%포인트 이상 낮았다. 최근 신혼부부들이 드레스룸을 별도로 마련해 수납 기능을 분리하고, 침실은 휴식과 엔터테인먼트를 위한 공간으로 꾸미는 경향이 반영된 결과로 풀이된다.