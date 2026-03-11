“지역 건설업체 하도급 참여 늘리자”…51개 현장 영업 나선 울산시

시 “올해 하도급률 목표는 37%”

울산시가 지역 건설업계 하도급 참여 확대를 위한 현장 활동에 돌입한다.

울산시는 오는 6월 말까지 ‘2026년 상반기 민·관 합동 현장 영업 활동’에 착수한다고 11일 밝혔다. 울산시에 따르면 올해 하도급률 목표는 지난해 35%보다 2% 높은 37%이다.

이번 활동은 지역 업체의 수주 기회를 극대화하기 위해 시행된다. 이를 위해 올해는 영업팀의 규모를 기존 7명에서 9명으로 늘렸다. 전기·소방협회 전문 인력을 포함해 전문적인 현장 영업활동에 나설 예정이다.

영업 활동 대상은 5억 원 이상 공공 건설공사, 100세대 이상 공동주택, 공사비 100억 원 이상 공장 공사장 등 중점관리 대상 사업장 중 하도급률이 10% 미만이거나 공정률이 30% 미만인 사업장으로, 모두 51개(공공 23·민간 28) 사업장이다.

이와 함께 지역건설산업 활성화 계획을 설명하고 하도급대급 지급 보증 수수료 등, 울산시의 지원사업도 안내한다. 또 대형 건설사의 협력업체 등록과 입찰참여 기준 완화를 적극 설득하고, 지역 인력 우선 고용도 독려할 예정이다.

참여율이 저조한 현장은 맞춤형 대책을 마련하고, 지역 건설사에는 공정 정보를 제공해 실질적인 수주와 참여를 유도하는 방안도 추진한다.

울산시 관계자는 “지난해 하도급률 35% 달성에 안주하지 않고, 건설경기 침체 속에서 지역 건설산업이 활력을 찾을 수 있도록 하겠다”며 “지역 업체가 체감할 수 있는 지원을 추진하겠다”고 말했다.