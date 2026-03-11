창간 80주년 경향신문

국힘 결의문에 오세훈 “선언 그쳐선 안돼”···서울시장 공천 추가 신청 나설까

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오세훈 서울시장이 11일 국민의힘이 최근 의원총회에서 '윤석열 전 대통령의 정치적 복귀 주장에 대한 반대' 내용이 담긴 결의문을 채택한 것과 관련해 "지도부의 실천을 간곡히 요청드린다"고 밝혔다.

앞서 오 시장은 윤 전 대통령과의 절연 등 당의 노선 변화를 요구하면서 국민의힘의 6·3 지방선거 광역단체장 공천 신청 마감날인 지난 8일까지 공천 신청을 하지 않았다.

국민의힘은 이날 서울시장과 충남도지사 후보에 대해 추가로 공천 신청을 받기로 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국힘 결의문에 오세훈 “선언 그쳐선 안돼”···서울시장 공천 추가 신청 나설까

입력 2026.03.11 10:56

수정 2026.03.11 11:06

펼치기/접기
  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

오 “당 지도부 실천 간곡히 요청”

국힘, 충남지사 공천도 추가 접수

오세훈 서울시장이 지난 9일 전월세 청년 주거난 관련 현장 점검을 위해 서울 동대문구 휘경동 1인 가구 밀집 지역을 방문해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 지난 9일 전월세 청년 주거난 관련 현장 점검을 위해 서울 동대문구 휘경동 1인 가구 밀집 지역을 방문해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 11일 국민의힘이 최근 의원총회에서 ‘윤석열 전 대통령의 정치적 복귀 주장에 대한 반대’ 내용이 담긴 결의문을 채택한 것과 관련해 “지도부의 실천을 간곡히 요청드린다”고 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북에서 “이번 결의문이 올바른 변화의 시작임은 분명하지만 선언으로 그쳐서는 안 된다”며 이같이 적었다. 그는 “국민이 기다리는 것은 가시적 변화다. 그래야만 수도권 후보들이 승리의 길로 나아갈 수 있다”며 “의원총회에서 우리 당이 가야 할 길을 제시했다면 이제 그 길로 가는 실천의 주체는 당 지도부”라고 했다.

앞서 오 시장은 윤 전 대통령과의 절연 등 당의 노선 변화를 요구하면서 국민의힘의 6·3 지방선거 광역단체장 공천 신청 마감날인 지난 8일까지 공천 신청을 하지 않았다.

국민의힘은 이날 서울시장과 충남도지사 후보에 대해 추가로 공천 신청을 받기로 했다. 이정현 국민의힘 공관위원장은 중앙당사에서 브리핑을 열고 “서울과 충남은 선거의 상징성과 규모가 매우 크기 때문에 국민 눈높이에 맞는 충분한 경쟁과 검증 구조 만들고 국민 선택 넓히는 게 필요하다고 판단했다”며 “서울시장과 충남도지사 후보에 대해 오늘 추가 접수 공고를 한 후 내일 하루 동안 접수를 받아 13일 면접을 통해 신속하고 공정하게 심사할 예정”이라 말했다.

‘결의문’ 존중한다는 장동혁, ‘절윤’ 후속 조치 요구엔 침묵

윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 내용의 국민의힘 의원 전원 명의 결의문을 두고 장동혁 대표는 10일 침묵했다. 당내 일각은 결의문을 계기로 장 대표가 윤어게인 노선을 탈피하는 가시적 조치를 해야 한다고 주장했다. 다만 결의문이 6·3 지방선거를 앞두고 ‘절윤’을 요구하는 쪽과 이를 반대하는 극우층의 간극을 메우는 봉합 조치적 성격이 강해 장...

https://www.khan.co.kr/article/202603102030005

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글