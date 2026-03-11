면역력 ‘쑥’ 악취 ‘싹’…경기도, ‘잘큼이 유산균’ 가금농가에 공급

300개 농가에 77t 무료 제공

경기도가 가금류의 면역력을 높이면서 악취를 제거하는 유산균을 도내 사육 농가에 무상 공급한다.

경기도동물위생시험소는 오는 13일부터 도내 가금류 사육 농가에 자체 개발한 분말유용미생물 ‘잘큼이’ 유산균 77t을 무료로 제공한다고 11일 밝혔다.

잘큼이 유산균은 동물위생시험소가 개발한 유산균(Lactobacillus plantarum GVS-1) 균주를 분말 형태로 가공한 제품으로, 장기간 보관이 가능하고 사용이 간편하다. 가금류의 면역력 높이면서 악취를 저감하는데 효과적이어서 농가의 만족도가 높다. 유산균 공급을 희망하는 농가는 2022년 338곳에서 올해 463곳으로 크게 늘었다.

공급 대상은 최근 3년간 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생 농가와 영세·취약 농가 등 18개 시·군 300개 농가다. 도는 “대상 농가를 선정해 개별 통보를 마쳤으며, 공급은 택배 배송을 통해 진행된다”고 설명했다.

동물위생시험소는 지난해 12월 4억5000만원을 투입해 분말유용미생물 생산 자동화 설비 시스템을 구축했다. 생산능력이 기존 대비 약 30% 확대돼 연간 최대 100t 공급이 가능해졌다.

동물위생시험소는 올해 가금농가 분말유용미생물 77t 외에도 낙농 TMR(완전혼합사료) 제조용 153t, 양돈농가와 도축장 등 축산시설 악취 저감용 90t의 액상유용미생물을 함께 공급할 예정이다.

남영희 동물위생시험소장은 “잘큼이 유산균은 가금의 면역력을 높여 질병 예방과 생산성 향상에 기여하는 고품질 제품”이라며 “자동화 설비를 기반으로 더 많은 농가에 안정적으로 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.