[속보]장동혁 "결의문 107명 진심만 봐달라, 내부 갈등 끝내야"…후속 조치 사실상 거절

경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.03.11 11:08

수정 2026.03.11 11:33

  • 김병관 기자

장동혁 국민의힘 대표가 11일 국회에서 열린 지역발전 영입 인재 환영식에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표는 11일 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 내용의 국민의힘 의원 전원 명의 결의문과 관련해 “당대표로서 결의문을 존중하고 그 결의문을 바탕으로 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “지방선거 승리를 위해서는 그날 의원총회에서 밝힌 입장(결의문)이 마지막 입장이 돼야 한다”며 이같이 말했다.

장 대표는 그러면서 “더 이상의 논란은 지방선거 승리를 위해서 도움이 되지 않는다”며 “결의문을 채택한 건 우리 내부 갈등을 끝내고 지방선거를 승리해야 한다는 107명 의원들의 마음과 우리 당원 마음, 그리고 국민의힘을 지지하는 모든 분들의 마음이 담긴 결과라고 생각한다”고 말했다. 장 대표는 “결의문에 담긴 내용, 그 과정에서 107명이 보여준 그 진심 그것만 보아주셨으면 좋겠다”고 말했다.

장 대표가 결의문에 따라 윤어게인에 동조한 당직자들에 대한 인사 조치 등 후속 조치를 촉구하는 당내 요구를 사실상 거절한 것으로 풀이된다.

