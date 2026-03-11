[속보]장동혁 “결의문 107명 진심만 봐달라, 내부 갈등 끝내야”…후속 조치 사실상 거절

장동혁 국민의힘 대표는 11일 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대한다는 내용의 국민의힘 의원 전원 명의 결의문과 관련해 "당대표로서 결의문을 존중하고 그 결의문을 바탕으로 지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "지방선거 승리를 위해서는 그날 의원총회에서 밝힌 입장이 마지막 입장이 돼야 한다"며 이같이 말했다.

장 대표는 그러면서 "더 이상의 논란은 지방선거 승리를 위해서 도움이 되지 않는다"며 "결의문을 채택한 건 우리 내부 갈등을 끝내고 지방선거를 승리해야 한다는 107명 의원들의 마음과 우리 당원 마음, 그리고 국민의힘을 지지하는 모든 분들의 마음이 담긴 결과라고 생각한다"고 말했다.