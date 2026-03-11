창간 80주년 경향신문

정청래 “이재명 대통령 검찰개혁 의지 변함없어…내부에서 토론할 시간”

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 11일 공소청·중대범죄수사청 설치법 정부안을 놓고 당내 일부 강경파와 강성 지지층의 반발이 계속되자 "검찰개혁에 대한 이재명 대통령의 의지는 변함이 없고 한결같다"며 "대통령의 일관된 철학을 당에서 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 인천 강화군 강화평화전망대에서 열린 최고위원회의에서 "검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징"이라며 "그 깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다"고 말했다.

이제는 머리를 맞대고 다시 한번 미진한 부분, 부족한 부분 그리고 혹시 있을지 모를 독소조항 이런 부분을 잘 해결하기 위해 진짜 치열하게, 요란하지 않게 내부에서 토론할 시간"이라며 "지도부가 그 일을 잘해나가도록 하겠다"고 말했다.

정청래 “이재명 대통령 검찰개혁 의지 변함없어…내부에서 토론할 시간”

입력 2026.03.11 11:12

정청래 더불어민주당 대표가 지난 10일 국회에서 열린 중앙당 및 시ㆍ도당 선거관리위원장 연석회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 11일 공소청·중대범죄수사청(중수청) 설치법 정부안을 놓고 당내 일부 강경파와 강성 지지층의 반발이 계속되자 “검찰개혁에 대한 이재명 대통령의 의지는 변함이 없고 한결같다”며 “대통령의 일관된 철학을 당에서 든든하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 인천 강화군 강화평화전망대에서 열린 최고위원회의에서 “검찰개혁은 이재명 정부와 민주당의 깃발이고 상징”이라며 “그 깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 하겠다”고 말했다.

정 대표는 “우리는 검찰청을 폐지하는 정부조직법을 이미 통과시켰다”며 “수사와 기소의 분리라는 대원칙은 변함이 없다고 분명히 말씀드렸다‘고 말했다.

정 대표는 “수사는 경찰에게, 공소는 검찰에게 (라는) 원칙은 한치도 바뀔 수 없는 대원칙”이라며 “당·정·청은 지금까지 원팀, 원보이스로 산적한 문제를 처리해 왔고 검찰개혁도 마찬가지”라고 말했다.

정 대표는 “검찰개혁을 열망하는 국민 당원 여러분과 당·정·청의 방향이 크게 다르지 않다”며 “당원 여러분 바람처럼 수사·기소 분리라는 대원칙으로 당·정·청이 합심해 잘 처리하겠다”고 말했다.

정 대표는 “이제는 머리를 맞대고 다시 한번 미진한 부분, 부족한 부분 그리고 혹시 있을지 모를 독소조항 이런 부분을 잘 해결하기 위해 진짜 치열하게, 요란하지 않게 내부에서 토론할 시간”이라며 “지도부가 그 일을 잘해나가도록 하겠다”고 말했다.

댓글