"커리어·꿈 함께 키우세요"···스타벅스, 임직원 석·박사 학위 지원

경향신문

본문 요약

스타벅스 코리아는 한양사이버대학교와 협력해 임직원 석·박사 학위 취득을 지원한다고 11일 밝혔다.

석·박사 학위가 없는 임직원이라면 누구나 한양사이버대학교 해당 과정에 지원해 등록금 감면 혜택을 받을 수 있는 것이다.

스타벅스와 한양사이버대는 2016년 학술 교류 협약을 체결한 이후 4년제 학사 학위 취득을 지원하고 있다.

“커리어·꿈 함께 키우세요”···스타벅스, 임직원 석·박사 학위 지원

입력 2026.03.11 11:15

  • 이성희 기자

“커리어·꿈 함께 키우세요”···스타벅스, 임직원 석·박사 학위 지원

스타벅스 코리아는 한양사이버대학교와 협력해 임직원 석·박사 학위 취득을 지원한다고 11일 밝혔다. 임직원에게 석·박사 과정까지 학위 취득을 지원하는 사례는 전 세계 스타벅스 중 한국이 처음이다.

해당 프로그램은 현재 스타벅스가 운영하는 SCAP(Starbucks College Achievement Plan) 중 하나로, 임직원이 개인의 진로와 중·장기적인 커리 목표를 주도적으로 설계할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다고 회사 측은 설명했다.

석·박사 학위가 없는 임직원이라면 누구나 한양사이버대학교 해당 과정에 지원해 등록금 감면 혜택을 받을 수 있는 것이다.

스타벅스와 한양사이버대는 2016년 학술 교류 협약을 체결한 이후 4년제 학사 학위 취득을 지원하고 있다. 73명으로 시작한 해당 프로그램은 올해 1학기 신규 입학자를 포함해 누적 참여 임직원이 2000여명으로 늘었다. 졸업생은 596명에 이른다.

스타벅스 임직원에게 제공하는 학사 과정과 석사 과정 전공은 각각 37개와 9개다. 학사 학위 과정의 경우 입학 첫 학기에는 학자금 전액이 지원되며, 2학기부터는 평균 B학점 이상 취득 시 스타벅스 장학금을 통해 학비 전액을 지원받을 수 있다. 졸업 후 스타벅스 재직 의무 조건이 없는 것이 특징이다.

