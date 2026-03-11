미국 국무부 동아시아 실무 책임자 방한…북·미 회담 염두 판문점 답사 여부 주목

마이클 디솜브레 차관보 11~15일 방한 정연두 본부장 등 외교부 당국자와 만남 북핵 문제 등 논의

미국 국무부에서 동아시아 지역 업무를 총괄하는 실무 책임자가 11일 한국을 방문한다. 그는 한국 외교 당국자들과 만나 북한 문제와 한·미 조인트 팩트시트(공동설명자료) 등 현안을 논의할 예정이다. 비무장지대(DMZ) 내 판문점을 방문할지 여부도 관심사다.

외교부에 따르면 마이클 디솜브레 미국 국무부 동아시아·태평양국 차관보가 이날 한국에 들어와 15일까지 머무른다. 한국과 일본, 몽골 등 동아시아 순방의 일환이다. 디솜브레 차관보는 12일쯤부터 본격적인 일정을 진행할 것으로 예상된다.

그는 외교부의 정연두 외교전략정보본부장(북핵 수석대표)과 정의혜 차관보, 박종한 경제외교조정관 등을 만나 한·미 간 현안과 협력 강화 방안 등을 협의할 예정이다. 디솜브레 차관보는 정 본부장과 북한 등 한반도 문제를 논의할 것으로 보인다. 김정은 북한 국무위원장은 지난달 말 제9차 당대회에서 미국과의 대화 여지를 두는 발언을 했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 이달 말~4월 초 중국 방문을 계기로 김 위원장과 회동할 가능성도 거론된다. 디솜브레 차관보와 정 본부장은 이런 문제를 포함해 북한을 대화로 견인할 방안을 두고 의견을 교환할 것으로 전망된다.

이와 관련해 디솜브레 차관보 등 국무부 실무진들이 방한 기간에 DMZ 내 판문점을 방문할지 주목된다. 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남 가능성에 대비해 판문점을 사전 답사할 수도 있는 것이다. 두 정상은 2019년 6월 판문점에서 깜작 회동한 경험이 있다. 다만 미국 국무부 측은 디솜브레 차관보의 판문점 방문 계획과 관련한 질문에 그의 동아시아 순방 일정을 설명하면서 “현재 추가로 제공할 내용은 없다”라고 했다.

디솜브레 차관보는 정의혜 차관보와 한·미 팩트시트 이행과 중동 정세 등을 놓고 의견을 나눌 것으로 관측된다. 특히 주한미군이 패트리엇 포대와 고고도미사일방어체계(사드) 일부를 중동으로 차출할 것이란 전망이 나오는 상황에서 이와 관련한 얘기가 오갈 수도 있다. 디솜브레 차관보와 박종한 경제외교조정관은 팩트시트에 따른 관세 및 한국의 대미 투자 문제를 협의할 것으로 보인다. 대미 투자 이행을 위한 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’(대미투자특별법) 제정안이 지난 9일 국회 특별위원회를 통과했고, 12일 국회 본회의에서 처리될 것으로 전망된다.

앞서 데이비드 와일레즐 미국 국무부 동아시아·태평양 부차관보도 전날 정의혜 차관보와 조찬 면담을 하고, 북미국장과 양자경제외교국장, 한반도정책국장 등과 협의를 진행했다. 데이비드 부차관보는 한국과 일본, 북한 등을 담당하고 있다.

데이비드 부차관보는 지난 2월 부임했다. 그는 앞서 미국 국가안전보장회의(NSC)에서 트럼프 대통령의 연설문 작성 업무를 담당했으며, 2017~2021년에는 국무장관의 수석 연설문 작성 담당을 지냈다. 외교·안보 싱크탱크인 미국외교정책협회(AFPC)에서 선임 연구원으로 활동하기도 했다.

국무부 관계자는 그의 임명 배경을 두고 “우리의 공동 안보 목표를 추구하는 역량을 강화하고 한국의 대미 투자 확대를 장려하며, 상호 관심 분야 전반에서 협력을 증진할 것”이라고 밝혔다. 국무부 관계자는 이어 “그의 리더십은 역내 위협을 억지하고, 북한의 불안정을 초래하는 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램을 포함한 글로벌 도전에 공동 대응을 위한 한국과의 협력 관계를 더욱 강화할 것”이라고 했다.