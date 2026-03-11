정원오 “서울 주택공급, 수요에 맞춘 신속하고 안전한 공급 약속”

서울시장 출마 선언을 한 정원오 더불어민주당 예비후보가 11일 “수요자 맞춤의 주거 공급을 하겠다”고 밝혔다.

정 예비후보는 이날 상연재에서 연 첫 기자간담회에서 “주거 문제는 수요 맞춤형으로 공급돼야 한다”며 “서울의 930만 시민이 각각 원하는 수요에 맞춘 주택 공급의 속도를 높이겠다”고 말했다.

그는 “서울시가 현재 추진하는 정비 사업 관련 기획은 착공까지 챙기지 못하는 한계가 있다”며 “저는 신속 통합 기획에 더해 착공까지 책임지는 ‘착착 개발’로 진행해 속도는 빠르게, 책임감은 높이는 안전한 도시 정비 사업을 할 것”이라고 강조했다.

이와 함께 고가의 민간 아파트 공급과 더불어 실속형 아파트 역시 공급해야 한다는 생각을 내비쳤다.

정 예비후보는 “서울시가 70~80%로 민간 공공 분양을 주도하면서 역세권과 대학가의 용적률을 높이고 시가 지원하는 방향이 함께 어우러져 진행되는 주택 공급 계획을 해야 보다 많은 시민이 내 집 마련의 꿈을 키우고 실현도 가능하다”고 말했다.

정 예비후보는 청년, 신혼부부, 고령자들에 맞는 주거 수요를 충족시킬 필요도 있다고 밝혔다.

그는 “청년, 신혼부부의 임대 아파트 문제도 현재 많은 수요가 있는 만큼 공급을 강화해야 하고, 한편으로는 초고령 사회로 가는 과정에서 시니어들에게 맞는 서비스가 제공되는 아파트가 공급돼야 집에서 의료와 복지 돌봄 혜택을 받을 수 있다”며 “주택 내에서 돌봄을 받을 수 있는 서비스 제공형 시니어 아파트도 서울시가 공급해야 한다”고 말했다.

정 예비후보는 성동구청장으로 재직하던 시절 한양대 기숙사 확대 및 주변 임대인 갈등을 해결했던 ‘성동한양 상생학사’ 경험을 토대로 대학교 기숙사의 대대적 공급도 약속했다.

그는 “청년, 대학생들을 위한 주거 문제는 굉장히 심각하다”며 “그동안 공급이 많지 않았기 때문에 대학교 기숙사를 대대적으로 공급하는 게 필요하다”며 “최근 10년간 대학 내 기숙사 신축은 한양대 1050실 기숙사 신축이 유일한데 그런 사례를 계속 만들려면 인근 원룸 주민과의 상생이 필요하다”고 말했다.

그러면서 “성동구의 사례를 참고해 서울시 내 대학 기숙사를 대폭 확대해 대학생의 주거, 청년의 주거난을 해소할 것”이라고 덧붙였다.