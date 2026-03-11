[단독]‘성추행 의혹’ 장경태 “고소인 거짓말탐지 해달라”…수사심의위 요청

장경태 더불어민주당 의원이 자신의 성추행 의혹 사건에 대해 경찰 수사심의위원회 개최를 요청했다. 장 의원은 성추행 피해를 주장하는 고소인에 대한 거짓말탐지기 필요성 여부와 고소인의 전 남자친구 휴대전화에 대한 압수 필요성 여부를 심의해달라고 요청한 것으로 나타났다.

11일 경향신문 취재를 종합하면, 장 의원은 지난 9일 경찰 수사심의위원회 개최를 요청했다. 심의위원회는 오는 19일 오후 3시 열릴 예정이다.

경찰이 장 의원과 고소인 측에 보낸 사건 부의 통지서를 보면, 장 의원은 수사 절차와 송치 여부 결정의 적정성·적법성에 대한 심의를 요청했다.

또 고소인과 동석 비서관에 대한 거짓말탐지기 조사 필요성, 고소인과 그의 전 남자친구 휴대전화에 대한 압수 필요성 여부도 심의 대상에 포함해 달라고 요구했다. 당시 자리에 동석했던 비서관과 자신 사이의 대질 조사 필요성, 동석 비서관들에 대한 참고인 조사 필요성 등에 대해서도 심의를 요청했다.

경찰 수사심의위원회는 원칙적으로 비공개로 진행된다. 다만 사건 당사자는 위원회에 출석해 의견을 진술할 수 있다.

이번 수사심의위원회는 위원장 직권으로 사건이 부의됐다. 위원회는 양성평등기본법 제21조 제2항에 따라 성별을 고려해 위원장 1명을 포함한 10명 이상 20명 이하의 위원과 간사 1명으로 구성된다.

앞서 서울경찰청은 수사가 마무리 단계에 접어들었다며 법리 검토를 거쳐 송치 여부를 결정할 방침이라고 밝혔다.