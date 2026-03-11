창간 80주년 경향신문

제주4·3평화재단 신임 이사장에 임문철 신부 임명

경향신문

제주4·3평화재단 신임 이사장에 임문철 신부 임명

입력 2026.03.11 11:30

제주4·3평화재단 이사장에 임문철 신부(오른쪽)가 선임됐다. 제주도 제공

제주4·3평화재단 이사장에 임문철 신부(오른쪽)가 선임됐다. 제주도 제공

제주4·3평화재단 이사장에 임문철 신부(71)가 선임됐다.

제주도는 11일 오전 제주도청에서 임문철 신부에게 제주4·3평화재단 이사장 임명장을 수여했다고 밝혔다. 신임 이사장의 임기는 2026년 3월11일부터 2028년 3월10일까지 2년이다.

임 이사장은 제주 출생으로 광주가톨릭대학교 대학원에서 신학을 전공했으며, 지난해 1월까지 천주교 제주교구에서 사제로 활동해 왔다.

임 이사장은 1990년대부터 제주4·3 진상규명 운동과 특별법 제정 과정에 헌신하며 4·3의 진실을 알렸다. 제주4·3위원회 위원(2000~2023), 제주4·3평화재단 이사(2008~2023), 제주4·3진상규명과 명예회복을 위한 도민연대 상임대표 등을 지낸 바 있다.

임 이사장은 “제주4·3은 제주 공동체의 아픔이자 평화와 인권의 가치가 담긴 역사”라며 “4·3을 세계에 알릴 수 있는 재단 이사장으로 임명된 것에 자부심을 느낀다”고 말했다. 그는 이어 “희생자와 유족의 명예회복을 위한 남은 과제를 충실히 수행하고, 4·3의 평화·인권 가치를 미래세대와 세계에 널리 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

임 이사장은 임기 중 4·3 진상규명 및 명예회복 관련 단체 협력 강화, 추가 진상조사 등 미해결 과제 대응, 4·3평화공원 및 전시 콘텐츠 개선, 디지털 아카이브 구축 및 교육·홍보 강화, 4·3의 전국화·세계화 추진 등을 추진하겠다고 밝혔다.

