이란축구연맹회장, 여자 선수들 ‘호주 망명’ 두고 “납치” 주장···“트럼프가 ‘망명 허용’ 협박”

이란축구협회가 여자 아시안컵 경기 중 국가 연주에 침묵해 ‘국가 반역자’로 비난받은 뒤 호주로 망명한 자국 여자축구대표팀 선수들과 관련해 호주가 사실상 이들을 납치한 격이라고 10일(현지시간) 주장했다.

메흐디 타지 이란축구협회 회장은 이날 국영방송과의 인터뷰에서 “안타깝게도 우리가 접한 소식에 따르면 경기 후 호주 경찰이 직접 개입해 호텔에 머물던 선수 한두명을 데려갔다고 한다”며 이같이 주장했다고 AFP 통신 등이 전했다.

타지 회장은 “몇몇 사람들은 공항으로 향하는 선수단 차량 앞에 드러누워 길을 막았고, 공항 게이트까지 완전히 봉쇄한 채 모든 선수에게 ‘난민’이 될 것을 종용했다고 한다”며 선수단이 비행기에 탑승하는 데 어려움을 겪었다고 주장했다.

타지 회장은 이어 미국과 이스라엘이 공습을 개시한 후 이란 남부 미나브 여자 초등학교에서 대규모 사망자가 발생한 사건을 언급하면서 “그들은 미나브에서 우리 소녀들 160명을 순교하게 했고, 이번 사건에서는 우리 소녀들을 인질로 잡고 있다”고 비난했다.

타지 회장은 호주에 이란 여자축구대표팀의 망명 허가를 촉구한 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해서도 “미국 대통령이 우리 여자대표팀에 대해 ‘그들은 난민이 돼야 한다’는 취지의 글을 두 개나 올렸고, 만약 호주가 망명을 허용하지 않는다면 미국에서 망명을 허용하겠다며 협박했다”고 비판했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 9일 트루스소셜에서 호주 정부를 향해 “(이란 여자 축구대표팀의) 망명을 받아달라. 호주가 받아주지 않으면 미국이 그들을 받아들일 것”이라고 발언한 바 있다.

타지 회장은 그러면서 “미국에서 개최될 예정인 월드컵에 대해 어떻게 낙관적일 수 있겠나. 월드컵이 이런 식이라면, 제정신인 사람 중에 누가 이런 곳에 국가대표팀을 보내겠는가”라고 말했다. AFP는 “이란이 남자 선수들도 월드컵에 불참할 가능성을 시사했다”고 해설했다.

타지 회장은 여자축구대표팀 선수들의 ‘국가 미제창’ 논란에 대해선 “우리 선수들은 국가를 부르고 거수경례를 했다”고 주장했다.

앞서 이란 여자축구대표팀은 지난 2일 한국과의 아시안컵 경기를 앞두고 국가 연주에 침묵해 이란 국영방송에서 ‘전시 반역자’ 등 비난을 받았다. 대표팀은 이후 진행된 경기에서는 거수경례를 하고 국가를 불렀다.

이후 이란 여자축구대표팀 주장 자흐라 간바리를 포함한 선수 5명은 전날 밤중 호텔을 빠져나와 호주 정부에 보호를 요청한 것으로 알려졌으며, 호주 정부는 이들에게 인도주의 비자를 발급했다. 현지 매체는 최소 2명이 추가로 망명을 희망했다고 보도했다. 나머지 팀원들은 이란으로 돌아가는 출국편 비행기에 몸을 실은 것으로 알려졌다.