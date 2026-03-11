‘국회의원 말 한마디에 인사 추진?’···대구시 경제부시장 자리 둘러싼 ‘잡음’

대구를 지역구로 둔 국회의원이 대구시에 인사 청탁을 하고, 시가 이를 고려했다는 의혹이 제기됐다.

대구시민단체연대회의는 11일 기자회견을 열고 최근 김상훈 국민의힘 국회의원이 자신의 지역구인 대구 서구의 부구청장을 대구시 경제부시장으로 추천했다고 비판했다. 현재 비어있는 경제부시장 자리에 대한 인사 청탁이 이뤄졌다는 것이다.

이들은 “국회의원이 자신의 권한이나 의무와 관련 없이 대구시정에 부당하게 개입한 움직임”이라면서 “정치 권력과 행정 권력 간 비밀스러운 연결고리가 공공연히 작용하고 있다는 것을 보여준다”고 주장했다.

시민단체는 김 의원의 청탁 이후 대구시가 후임 부구청장 후보자를 서구측에 추천하는 등 ‘실질적인 행동’에 나섰다는 정황도 의심된다고 강조했다. 김 의원이 추천한 서구 A부구청장의 경우 공로연수를 약 3개월 앞둔 퇴직을 앞둔 인물이라는 점도 문제라는 게 시민단체의 시각이다.

연대회의측은 국회의원과 시장 직무대행이 대구시의 경제부시장과 서구의 부구청장을 사적으로 임용하는 것으로, 이는 직권남용 또는 정치 중립의 의무가 있는 지방공무원법을 위반한 엄중한 사안이라는 입장을 갖고 있다. 이들은 관련 의혹에 대한 수사 등도 필요하다고 본다.

연대회의측은 “(청탁을 받은) 김정기 대구시장 권한대행은 지나가는 말로 한 것이라며 애써 사건을 축소하고 있지만, 실제 적극적으로 (인사 조치를) 추진한 것으로 보인다”면서 “김 직무대행은 인사 청탁과 추진 과정을 숨김 없이 밝혀야 한다”고 촉구했다.

이에 대구시는 전날(10일) 설명자료를 내고 해명했다.

대구시측은 “경제부시장이 퇴임한 지난 달 11일을 전·후한 시점에 대구·경북 행정통합 논의가 본격화 되었고, 이에 대비해 신임 경제부시장 임용 여부를 포함한 여러 후보를 대상자로 검토하고 있었다”고 밝혔다.

이어 “하지만 검토 과장에서 신임 경제부시장 임용 여부와 누구를 임용할 지 또한 결정된 바가 없었다”면서 “현재는 경제부시장 임용 추진 계획이 없다”고 덧붙였다.