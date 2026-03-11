창간 80주년 경향신문

국가유산청, 종묘 앞 재개발 조정 신청에···서울시 “공정성·객관성 훼손”

경향신문

서울시가 종묘 앞 재개발 사업을 행정조정 논의에 부친 국가유산청 조치를 두고 공정성과 객관성을 훼손하는 조치라는 입장을 냈다.

서울시는 11일 이민경 대변인 입장문에서 "국가유산청이 국무총리 산하 행정협의조정위원회에 '세운4구역 재개발사업 인허가절차 조정 신청'을 한 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

앞서 국가유산청은 지난 10일 종묘 앞 재개발 사업을 행정협의조정위원회 안건으로 다뤄달라는 내용의 공문을 지난 달 제출했다고 밝혔다.

국가유산청, 종묘 앞 재개발 조정 신청에···서울시 "공정성·객관성 훼손"

입력 2026.03.11 11:42

수정 2026.03.11 11:50

  • 주영재 기자

역사·종교·건축·시민사회 단체 회원들이 지난달 12일 서울 종묘 앞에서 기자회견을 열고 서울시가 추진 중인 종묘 앞 고층 재개발 사업에 대한 전면 재검토를 촉구하고 있다. 정지윤 선임기자

서울시가 종묘 앞 재개발 사업을 행정조정 논의에 부친 국가유산청 조치를 두고 공정성과 객관성을 훼손하는 조치라는 입장을 냈다.

이 대변인은 먼저 관련 소송이 법원에 계류 중인 사안이라 행정협의조정위원회 운영 규정에 따라 심의대상에서 배제된다고 주장했다.

이어 “위원회가 심의를 강행한다면, 향후 법원의 판결과 위원회의 조정 결과가 충돌하는 중복 판단과 혼선을 초래할 수 있다”면서 “본 안건은 즉각 각하되어야 마땅하다”고 밝혔다.

세운4구역은 종묘 세계유산지구 완충구역 밖에 있어 세계유산영향평가를 강제할 기준과 근거는 마련되어 있지 않다는 기존 시 입장도 재차 확인했다.

그러면서 “국가유산청이 적법하게 진행 중인 주민 주도 사업의 인허가절차를 중단시키려는 행위는 법치주의 원칙에 맞지 않으며, 지방자치단체의 고유 권한을 침해하는 과도한 조치”라고 주장했다.

국무총리가 세운4구역 정비사업에 부정적 견해를 밝힌 상황에서 국무총리 산하의 위원회에 조정을 신청하는 것은 공정성을 담보하기 어렵다고도 밝혔다. 해결책은 주민, 전문가, 국가유산청, 서울시가 모두 참여하는 ‘4자 협의체’ 구성을 통한 검증과 협의라고 주장했다.

