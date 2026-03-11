청주시, 중동사태 대응 긴급 기업지원 대책 추진

충북 청주지역 수출기업 200여 곳이 중동사태로 직·간접적인 피해에 노출된 것으로 조사됐다.

청주시는 중동사태로 인해 어려움을 겪고 있는 관내 기업을 보호하고 경제적 피해를 최소화하기 위해 긴급 지원 대책을 추진한다고 11일 밝혔다.

시에 따르면 지역 수출기업 911곳 중 23.3%에 해당하는 212개사가 중동 7개국에 물품 등을 수출하고 있는 것으로 나타났다.

이들 기업은 현재 운송 지연, 납품 차질, 거래 취소, 수출대금 미회수 등의 피해 위험에 노출된 상황이라고 시는 설명했다.

청주시는 수출기업의 경제적 피해에 신속히 대응하기 위한 긴급 지원 대책을 추진한다.

사태 종료 시까지 ‘중동사태 대응 기업상담센터’를 운영한다. 기업지원과 내 전용 상담창구를 개설해 전화 및 방문 상담을 통해 기업 피해 상황을 접수하고, 중앙정부의 각종 지원사업과 연계해 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.

시는 또 제1회 추가경정예산을 통해 시비 6000만 원을 투입, ‘해외공동 물류센터 서비스 지원사업’을 진행한다. 피해 수출기업이 해외 KOTRA 무역관 협력 물류사의 창고를 공동 이용할 수 있도록 지원해 물류비 부담을 줄여 주기로 했다.

수출지원사업 참여기업 선정 과정에서는 피해 기업에 특별 가점을 부여해 우선 지원받을 수 있도록 지원한다.

중동 7개국에 대한 수출 실적이 있는 기업은 현재 모집하고 있는 ‘청주시 수요맞춤형 글로벌 마케팅 지원사업’에 지원할 경우 추가 가점을 받을 수 있다.

시 관계자는 “지역 수출기업들의 피해를 줄이기 위해 독자적인 지원 대책을 마련하고 있다”며 “또 중앙정부의 대응 상황을 지속해서 감시해 신속한 지원 대책을 마련하겠다”고 말했다.