강원 삼척의료원 신축 이전···병상 148→250 규모로 확대

강원 삼척의료원은 오는 20일부터 25일까지 정상동 367-1번지 일원에 건립한 신축 건물로 이전한다고 11일 밝혔다.

삼척의료원은 신축 이전하면서 병상 규모를 기존 148개에서 250개로 단계적으로 확대해 운영할 예정이다.

간호·간병 통합서비스 병상 98개, 일반 병상 126개, 중환자실 병상 10개, 호스피스 병상 10개, 격리 병상 6개 등으로 구성된다.

또 주차장 280면을 확보해 병원 이용자들의 주차 편의성을 높였다.

의료원 이전 작업이 5일간 진행되는 응급실의 경우 36시간 이내 이전을 마치고 오는 22일부터 정상 운영한다.

외래 진료는 오는 23일부터 가능하다.

병동, 수술실 등 주요 시설도 차례대로 이전을 마무리해 진료 공백을 최소화할 계획이다.

삼척시는 의료원 이전 기간 시민 불편을 최소화하기 위해 오는 25일까지 비상진료대책추진단을 운영한다.

추진단은 환자 전원과 퇴원 계획 관리, 응급환자 이송 현황 파악, 인근 병·의원과 협력체계 유지 등 진료 공백 대응을 총괄한다.

의료원 이전 과정에서 환자 안전을 확보하기 위해 입원 환자를 경증 환자, 중환자, 거동 불편 환자로 구분해 차례대로 이송하기로 했다.

중환자는 사전에 인근 병원으로 전원 조치한다.

삼척시 관계자는 “시민 건강 증진과 지역 의료 서비스 향상을 위해 삼척의료원을 신축 이전하게 됐다”라고 말했다.