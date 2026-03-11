정원오 “감사의 정원은 세금낭비, 서울 ‘G2 도시’ 만들 것”

예비후보 등록 후 첫 기자간담회 “행정은 시민이 바라는 일 해야” “한강버스 안전성 전면 재검토”

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 오세훈 서울시장의 행정 중 감사의 정원 사업을 “대표적인 세금 낭비 사례”라고 비판했다.

정원오 후보는 11일 서울 중구 상연재에서 열린 첫 기자간담회에서 “시민이 원하지도 않은 일을 오세훈 시장이 원해서 시작한 건데 그마저도 절차를 위반해 들어간 세금이 앞으로 어떻게 될지 시민들이 어처구니없어한다”며 이같이 밝혔다.

정 후보는 “세금이 아깝지 않으려면 시장이 원하는 일이 아닌 시민이 바라는 일을 해야 한다”며 “이것(감사의 정원)을 어떻게 보완할 것인가에 대한 제 계획은 있지만, 다음에 구체적으로 말씀드리겠다”고 했다.

오 시장의 대표 사업 중 하나인 ‘한강버스’에 대해서도 재검토 입장을 밝혔다.

정 후보자는 “안전은 기본적인 문제로 최고 전문가들과 함께 안전 부분에 대한 전면 재검토를 하겠다”며 “안전이 담보되지 않는다면 어떠한 매몰 비용을 감수하더라도 단호한 조치가 필요하다”고 강조했다. 안전성이 확인된 후에는 효율성 측면에서 관광용으로의 전환을 검토하겠고 했다.

현 정부와 서울시가 주택 공급 물량을 놓고 갈등을 벌이고 있는 용산국제업무지구에 대해선 “현재 서울시 계획만으로는 국제 기업 유치가 어렵다. 외국계 기업 임원이 가족 단위로 이동하려면 비자에 대한 규제 완화와 법인세 혜택이 필요하다”며 “주택이 8000가구인지, 1만가구인지는 중요하지 않다”고 답했다. 그러면서 “현 정부와 긴밀한 협의를 통해 용산을 국제업무특구로 지정하겠다”며 “외국계 국제학교 유치도 병행하겠다”고 했다.

정 후보는 글로벌 ‘G2 도시’ 서울을 비전으로 제시했다. 그는 “글로벌 G2 도시 서울을 시민과 함께 만들기 위해 출마했다”며 “서양에는 뉴욕이 동양에는 서울이 있다. 도쿄와 싱가포르, 상하이와 경쟁에서 우위를 점해 세계 인재와 기업이 몰리고 그들이 성장할 수 있게 만들겠다”고 말했다.

정 후보는 자신의 강점에 대해 행정 경험을 꼽았다. 그는 “시민들이 행정가로서 시장을 바라보는 기준이 달라진 것 같다”며 “실질적으로 시민 삶을 변화시킨 경험이 있는지, 성과가 있는지를 보고 있는 것 같다. 그런 점에서 (저는) 삶을 변화시킨 구체적인 성과와 경험이 있어 강점이라고 생각한다”고 했다.