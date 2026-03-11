창간 80주년 경향신문

동해시 ‘지방세 세무조사 희망 시기 선택제’ 시행···4~12월 일정 따라 조사

본문 요약

강원 동해시는 어려운 경제 상황을 고려해 기업의 세무조사 부담을 완화하기 위해 '지방세 세무조사 희망 시기 선택제'를 시행한다고 11일 밝혔다.

이번 제도 시행으로 법인은 경영 상황에 맞춰 세무조사 시기를 선택할 수 있어 조사 부담을 줄이고 세무조사 준비 시간을 충분히 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

홍일표 동해시 세무과장은 "세무조사 희망 시기 선택제 시행으로 법인의 자율성과 세무 행정에 대한 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 기업 친화적인 지방 세정을 추진해 나가겠다"라고 말했다.

입력 2026.03.11 12:18

  • 최승현 기자

74개 법인 대상으로 진행

동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

강원 동해시는 어려운 경제 상황을 고려해 기업의 세무조사 부담을 완화하기 위해 ‘지방세 세무조사 희망 시기 선택제’를 시행한다고 11일 밝혔다.

‘세무조사 희망 시기 선택제’는 세무조사 대상 법인이 희망하는 조사 시기를 사전에 선택할 수 있도록 하는 제도다.

동해시는 기업의 경영 상황을 고려한 맞춤형 세무조사를 진행하기 위해 이 같은 제도를 도입했다.

또 최근 지방세심의위원회를 개최해 올해 정기 세무조사 대상 법인 80개를 선정했다.

이 가운데 특별·합동 세무조사 대상 법인 등 6개를 제외한 74개 법인을 대상으로 ‘세무조사 희망 시기 선택제’를 운영할 계획이다.

동해시는 이달 중 조사 대상 법인에 안내문과 신청서를 발송해 희망 조사 시기를 접수하고, 법인이 신청한 시기를 최대한 반영해 오는 4월부터 12월까지 정기 세무조사를 실시할 예정이다.

이번 제도 시행으로 법인은 경영 상황에 맞춰 세무조사 시기를 선택할 수 있어 조사 부담을 줄이고 세무조사 준비 시간을 충분히 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

홍일표 동해시 세무과장은 “세무조사 희망 시기 선택제 시행으로 법인의 자율성과 세무 행정에 대한 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대한다”라며 “앞으로도 기업 친화적인 지방 세정을 추진해 나가겠다”라고 말했다.

댓글